Templo Miraflores Guatemala: qué son las puertas abiertas, en qué fechas podrá visitarlo y quiénes pueden llegar

El Templo Miraflores de Guatemala, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, será dedicado el domingo 11 de octubre del 2026, pero antes habrá una jornada de puertas abiertas para que el público, aunque no pertenezca a esa iglesia, pueda conocerlo por dentro y por fuera.

¿Qué es un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días?

Los Santos de los Últimos Días consideran que los templos son la “Casa del Señor”, los lugares más sagrados de la Tierra. Los templos, según la mencionada iglesia, difieren de los centros de reuniones o capillas, donde todos son bienvenidos a asistir a los servicios de adoración del domingo. En el templo, las enseñanzas de Jesucristo se reafirman mediante el matrimonio, el bautismo y otras ceremonias que unen a las familias para la eternidad.

¿Dónde está ubicado el Templo Miraflores?

El Templo Miraflores está ubicado en la 13 calle 5-56, zona 11 de la capital.

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¿Qué es una jornada de puertas abiertas?

Cuando la iglesia construye un templo en cualquier lugar del mundo, el edificio, considerado sagrado, se abre al público para que cualquier persona pueda participar en recorridos por el exterior y el interior del templo.

Según la iglesia, una vez concluido el programa de puertas abiertas, se realiza la dedicación formal del templo y, a partir de entonces, se recibe solamente a los miembros de la iglesia que vivan activamente su fe.

“En estas puertas abiertas es una oportunidad única para que todos recorran esta casa sagrada del Señor y disfruten de los hermosos jardines”, señala la propia iglesia.

¿Quiénes pueden visitar el templo?

La iglesia señala que todas las personas serán bienvenidas a conocer el templo, cuyo propósito es ayudar a todos a sentirse cerca del Padre Celestial y su hijo Jesucristo. Esto incluye a miembros de esa iglesia, de la comunidad y a cualquier persona que desee conocer de qué se trata un templo.

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¿Qué podrán ver los visitantes en el templo?

Según información difundida por la iglesia en su portal de noticias, “Durante el programa de puertas abiertas, los visitantes aprenden más acerca del propósito de los templos y por qué son importantes para los Santos de los Últimos Días”.

La iglesia señala que, durante el programa de puertas abiertas, el recorrido comienza con la proyección de un breve video introductorio y luego un guía voluntario lleva a las personas al interior del templo.

“Una vez dentro del templo, el guía explica las funciones de las salas principales, las cuales pueden ser la enseñanza, el matrimonio o el bautismo. El guía también ofrece una breve explicación de las creencias de los Santos de los Últimos Días en las que se basan esas funciones. Al finalizar la visita, se conduce a los visitantes a un área donde hay voluntarios disponibles para contestar preguntas adicionales”.

¿Cuánto dura el recorrido?

El recorrido es a pie y dura aproximadamente 45 minutos.

¿Qué días estará abierto el Templo Miraflores para todo el público?

El Templo Miraflores estará abierto a todo el público del jueves 27 de agosto al sábado 12 de septiembre del 2026.

Los domingos, el templo permanecerá cerrado.

Horario

El horario de atención al público será de lunes a sábado, de 9 a 20 horas.

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¿Dónde puedo parquearme?

Para la jornada de puertas abiertas se dispone de tres zonas de parqueo cercanas al Templo Miraflores.

La primera está en el mismo edificio, donde hay 76 espacios disponibles.

La segunda está en un anexo del templo, ubicado en la Quinta Avenida 12-33, zona 11, con capacidad para 25 vehículos.

La tercera está en el parqueo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la 9a avenida, entre 10 y 11 calles, colonia Roosevelt, zona 11 de la capital. Tiene capacidad para 290 vehículos.

Desde el parqueo del IGSS habrá transporte gratuito hacia el Templo Miraflores cada 15 minutos.

Los tres parqueos estarán abiertos de 8 a 20 horas.

Parqueo para autobuses

Para las personas que acudan en autobús habrá un parqueo exclusivo para este tipo de transporte, ubicado en la gasolinera Texaco Tres Marías, en la calzada Aguilar Batres, entre 12 y 13 calles, zona 11 de la capital.

Tiene capacidad para 12 autobuses y estará abierto de 8 a 20 horas.

¿Tiene costo el ingreso al Templo Miraflores?

La admisión es gratuita, pero se recomienda hacer reservaciones.

¿Cómo debo ir vestido para el recorrido?

La iglesia señala que las personas pueden ir vestidas como se sientan cómodas, pero sugiere ropa de estilo profesional casual y zapatos cómodos, ya que el recorrido por el templo es una visita autoguiada a pie.

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¿Hay baños en el lugar?

Los baños se pueden usar antes y después del recorrido. Hay bebederos disponibles en todo el recinto.

¿Hay acceso para personas en silla de ruedas?

El templo es accesible para personas en silla de ruedas.

Otras recomendaciones

Entre las recomendaciones de la iglesia también se señala que durante los recorridos no se permite el ingreso de animales de servicio en el templo.

También se pide que las personas se abstengan de fumar o beber alcohol en la propiedad del templo.

La iglesia sugiere a las personas dejar las bolsas grandes y otras pertenencias en los vehículos.

Se solicita que los visitantes se abstengan de tomar fotografías y videos dentro del templo.

Dedicación del Templo

El Templo Miraflores de Guatemala, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, será dedicado el domingo 11 de octubre del 2026 a las 10 horas.

El élder Gerrit W. Gong, del Cuórum de los Doce Apóstoles, presidirá la dedicación.

Esta sesión dedicatoria será transmitida a todas las unidades del distrito del Templo de Miraflores, se indicó.

Cuarto templo en Guatemala

El Templo Miraflores fue anunciado en octubre del 2020 por el entonces presidente de la iglesia, Russell M. Nelson.

La construcción del recinto religioso comenzó en diciembre de 2022.

Este será el cuarto templo en funcionamiento en el país. El primero es el de la Ciudad de Guatemala, en la zona 15; le siguen los de Quetzaltenango y Cobán, Alta Verapaz.

Además, está en construcción el Templo de Huehuetenango y fue anunciada la construcción de otro en Retalhuleu.

Actualmente, en Guatemala hay 292 mil miembros de la iglesia y unos 440 centros de reuniones en todo el país.