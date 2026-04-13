Anuncian fecha de dedicación del Templo Miraflores de Guatemala y jornada de puertas abiertas al público

El Templo Miraflores de Guatemala, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, será dedicado el domingo 11 de octubre del 2026, según informó la institución en un comunicado difundido este 13 de abril.

Según la información, la Primera Presidencia de esa iglesia dio a conocer que el templo, ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, será dedicado el domingo 11 de octubre del 2026, a las 10 horas.

Además, el élder Gerrit W. Gong, del Cuórum de los Doce Apóstoles, presidirá la dedicación.

Esta sesión dedicatoria será transmitida a todas las unidades del distrito del Templo de Miraflores, se indicó.

El 24 de agosto habrá un recorrido para medios de comunicación, y el 25 y 26 de ese mes también habrá recorridos para un grupo de invitados.

Puertas abiertas

Previo a la dedicación del Templo Miraflores, habrá una jornada denominada “Puertas abiertas”, dirigida a todo el público. Se llevará a cabo del jueves 27 de agosto al sábado 12 de septiembre del 2026 (excepto los domingos).

Los horarios de visita al Templo Miraflores, durante la jornada de puertas abiertas, serán anunciados en los canales oficiales, informó Karen Rodas, directora de Comunicaciones y Publicaciones de esa iglesia.

Cuarto templo en Guatemala

El Templo Miraflores fue anunciado en octubre del 2020 por el entonces presidente de la iglesia, Russell M. Nelson.

La construcción del recinto religioso comenzó en diciembre de 2022.

Este será el cuarto templo en funcionamiento en el país. El primero es el de la Ciudad de Guatemala, en la zona 15; le siguen los de Quetzaltenango y Cobán, Alta Verapaz.

Además, está en construcción el Templo de Huehuetenango y fue anunciada la construcción de otro en Retalhuleu.

Actualmente, en Guatemala hay 292 mil miembros de la iglesia y unos 440 centros de reuniones en todo el país.

Los Santos de los Últimos Días consideran que los templos son la “Casa del Señor”, los lugares más sagrados de la tierra. Los templos difieren de los centros de reuniones o capillas donde todos son bienvenidos a asistir a los servicios de adoración del domingo. En el templo, las enseñanzas de Jesucristo se reafirman a través del matrimonio, el bautismo y otras ceremonias que unen a las familias para la eternidad.