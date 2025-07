Tensión en Santa María de Jesús: vecinos persiguen a presuntos asaltantes y se reportan viviendas incendiadas

Decenas de vecinos se organizaron la noche de este jueves 10 de julio para detener a un grupo de supuestos ladrones que habrían cometido robos en sectores donde los pobladores duermen en la calle, como medida preventiva por los constantes temblores.

Según los habitantes, los señalados serían residentes del municipio, por lo que un grupo intentó localizarlos tras haberlos identificado. Sin embargo, al no encontrarlos en sus viviendas, se elevaron los ánimos y se reportaron incendios.

Una vecina relató por vía telefónica a Prensa Libre que hay disparos y escasa presencia de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Los vecinos están gritando y gritando. Quieren quemar a los ladrones. No hay policías. Hay solo como cinco soldados y tres policías”, dijo la vecina.

Añadió que se han escuchado múltiples disparos y afirmó que los presuntos delincuentes lograron escapar.

“No salgas, no salgas, no salgas, no salgas. No, agáchate, no salgas”, se oye decir a la vecina a una de sus parientes.

“Son varios ladrones, pero no hay policía y tienen pistolas. Están disparando y aquí hay muchos niños. Están disparando a toda la gente. No tenemos a dónde ir, porque... ellos —los ladrones— entran en las casas y están por acá. Están en todos lados. Son un montón de ladrones”, agregó, en tono afligido.

Se consultó a la PNC sobre los incidentes, pero no se obtuvo respuesta. En cambio, en sus redes sociales informaron que se realizan patrullajes para garantizar la seguridad en el municipio, que continúa sin energía eléctrica.