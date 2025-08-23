¿Tiene un dron o quiere obtener su licencia? DGAC abre consulta pública sobre nueva normativa en Guatemala

La Dirección General de Aeronáutica Civil invita a consultar la normativa RAC 107 de la DGAC para drones y RPAS, permitiendo que la industria y usuarios envíen comentarios para mejorar la seguridad y regulación aérea.

JÁRKOV (UCRANIA), 10/08/2025.- Mientras se intensifica la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia, unos ingenieros en Járkov trabajan a contrarreloj para refinar el diseño y acelerar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un tipo relativamente nuevo de vehículos aéreos no tripulados que recientemente ha favorecido a Rusia en el campo de batalla. EFE/ Rostyslav Averchuk

La DGAC pone a consulta pública la normativa RAC 107 para la operación de drones y RPAS en Guatemala, invitando a la industria y usuarios a enviar sus comentarios. (Foto, Prensa Libre: EFE/ Rostyslav Averchuk)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) abrió a consulta pública la normativa RAC 107, Operación Nacional con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS/Drones), con el objetivo de fortalecer la seguridad aérea y el desarrollo del sector en Guatemala. 

De acuerdo con la institución, el documento estará disponible para revisión durante 15 días calendario, a partir del 21 de agosto del 2025, en el sitio oficial: http://bit.ly/41NbRXU 

La DGAC invitó a la industria y a los interesados en el uso de drones en Guatemala a enviar sus observaciones y comentarios al correo electrónico dvso@dgac.gob.gt. Aunque los aportes no serán de implementación obligatoria, todos serán evaluados y, de considerarse pertinentes, incorporados en la versión final de la normativa.

La sigla RPAS significa Remotely Piloted Aircraft Systems, en español Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia

Este es un término técnico y oficial que se utiliza en la normativa aeronáutica internacional (incluida la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional). 

Dentro de los RPAS se encuentran los drones, que es el término más común y popular. 
En resumen: 

  • RPAS: término técnico y regulatorio. 
  • Drones: término coloquial y de uso general.

Inspectores y licencias de drones en Guatemala 

El 4 de agosto del 2025, la DGAC anunció que los tres primeros inspectores de drones y licencias concluyeron el curso de piloto de drones, requisito fundamental para optar al futuro Certificado de Piloto de Dron (CPD), que será extendido por la institución a todas las personas que quieran hacer uso de estos aparatos en Guatemala. 

Según la DGAC, estos nuevos inspectores estarán a cargo de realizar las evaluaciones tanto para guatemaltecos como para extranjeros que deseen obtener su CPD, el cual será emitido de forma oficial por la Dirección. 

Además de esa capacitación, la entidad informó que se formará también a nuevos inspectores de RPAS.

A diferencia de un dron convencional, un RPAS comprende un sistema más complejo que incluye la aeronave no tripulada, la estación de control en tierra, así como los equipos y enlaces de comunicación necesarios para su operación. 

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil Drones Drones no tripulados Inteligencia artificial Piloto de Dron 
