Trabajos en viaducto Santa Rosalía afectarán tránsito hacia la capital este domingo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este domingo 7 de diciembre, a partir de las 7.00 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento en el viaducto Santa Rosalía, ubicado en el kilómetro 12.5 de la CA-1 Oriente, carretera a El Salvador.

Las labores consisten en el cambio de juntas de neopreno -caucho sintético de gran resistencia mecánica- de la estructura, por lo que se cerrará medio carril con dirección a la Ciudad de Guatemala. Las autoridades pidieron a los automovilistas planificar sus recorridos con anticipación, debido a las posibles complicaciones en el tránsito.

“Si transitas por el km 12.5 de la CA-1 Oriente, carretera a El Salvador, te compartimos esta información importante: este domingo 7 de diciembre a las 7 de la mañana se estará trabajando en el cambio de juntas del paso a desnivel Santa Rosalía, tómalo en cuenta”, señaló el CIV en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Según el ministerio, estas labores buscan alargar la vida útil de la infraestructura. Además, agradecieron el apoyo de Provial y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula, quienes estarán regulando la circulación en el sector.

“Trabajaremos con rapidez para liberar el paso, porque al pueblo digno se le responde”, indicaron las autoridades.

