Trabajos por socavamiento en Santa Lucía Cotzumalguapa afectan paso hacia Escuintla

Un socavamiento en el km 103 de la ruta CA-2 Occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, obligó a iniciar trabajos de rehabilitación y a implementar un cierre parcial, con habilitación de carril reversible para mantener la circulación vehicular, informó este martes 14 de abril la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial)

Como parte de la gestión del tránsito, se inhabilitó la pista de occidente a oriente, en el tramo de Cocales hacia Escuintla. Para mantener la circulación, se habilitó un carril reversible en la vía contraria, según las autoridades del Ministerio de Comunicaciones.

Además, los retornos fueron readecuados: la incorporación comienza en el km 104 y la ruta habitual se retoma en el km 102.8.

Las autoridades recomendaron a los usuarios reducir la velocidad, utilizar luces de emergencia al aproximarse, evitar detenerse para tomar fotografías o videos y acatar las indicaciones de los agentes de Provial.

🚨 ¡ATENCIÓN!



Usuarios de la CA-2 occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, #Escuintla, informamos sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación por socavamiento ocurrido en el km 103.



¡Tómalo en cuenta! pic.twitter.com/J2ehQnj5aS — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) April 14, 2026

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