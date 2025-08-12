Tránsito en Guatemala: Tráiler volcado en la Cuesta de Villa Lobos genera caos vehicular en la Aguilar Batres, el Periférico y otros puntos de la capital

El percance ocurrió alrededor del mediodía en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción de Villa Nueva. Según reportaron las Brigadas de Provial, el vehículo pesado cayó en una zanja, provocando únicamente daños materiales.

Tráiler volcado en la bajada de Villa Lobos. Solo se reportan daños materiales.#TransitoVN pic.twitter.com/qHZvQ0YPMC — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2025

Tras el incidente, solo un carril quedó habilitado en dirección sur. Para mitigar la congestión, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva implementó un carril reversible de norte a sur.

Se habilitó carril reversible en la bajada de Villa Lobos por accidente en el km 13 al sur.#TransitoVN pic.twitter.com/cNoDkw0SBY — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2025

No obstante, cerca de las 14 horas, dos grúas comenzaron las maniobras para retirar el tráiler.

Durante este proceso, fueron ocupados los seis carriles de la carretera (tres de norte a sur y tres de sur a norte) lo que ocasionó una paralización total del tránsito por varios minutos.

Hasta 10 kilómetros de cola

Un video exclusivo de Prensa Libre muestra que la fila de vehículos en dirección sur alcanzó casi 10 kilómetros. Hacia las 15 horas, el tránsito lento ya se extendía hasta la 33 calle de la Avenida Bolívar, afectando también el Periférico y otras vías principales.

El vocero de tránsito de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, recordó que “si un vehículo no se retira de la vía en los siguientes 10 minutos, puede afectar a unos dos mil o cuatro mil conductores”.

En este caso, Montejo añadió que, incluso después de retirar el tráiler, la movilidad lenta se mantenía desde el Periférico hasta Puente Miraflores, frente a la colonia San Jorge, zona 11, debido a la incorporación gradual hacia la calzada Aguilar Batres.

Además del incidente, Montejo señaló que había transporte pesado atrapado en la cola que no logró salir antes del horario de restricción, lo que incrementó la saturación en las avenidas principales de la ciudad.

Recomendaciones para los conductores

Para quienes se dirijan de la Ciudad de Guatemala hacia sus hogares, especialmente en zonas como la 11, 12, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Mixco, Montejo recomienda utilizar rutas alternas, como:

Bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal.

Calzada Atanasio Tzul en zona 12.

A las 16:00 horas, la PMT de Guatemala confirmó que el tráiler había sido retirado y que las vías quedaban libres para la circulación, aunque el regreso a casa seguía siendo más pesado de lo habitual.

#PMTVillaNueva informa trabajos en la bajada de Villalobos. pic.twitter.com/4s3tFCf71N — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2025

Minutos después, un tráiler averiado en la 37 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, con dirección a la Ciudad de Guatemala, generó un fuerte congestionamiento; la PMT de VillaNueva coordinó acciones para movilizarlo y despejar el área.

Libre la vía en la bajada de Villalobos retiran tráiler volcado con dirección hacia el sur #PMTVillaNueva supervisa el lugar. pic.twitter.com/lHf9AO8Ox6 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 12, 2025

Dalia Santos explicó que recomienda precaución a todos los conductores, ya que las secuelas del incidente sobre la bajada de Villa Lobos se mantendrán durante toda la tarde. Aunque se están coordinando carriles reversibles, indicó que no se habilitará la segunda fase del dispositivo debido al tráiler averiado en la 37 calle.