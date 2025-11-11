Tragedia por vientos en la RN-14: árbol cae sobre motoristas, uno muere y otro resulta herido

Un motorista falleció este martes 11 de noviembre al ser aplastado por un árbol en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14 o RN-14. Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, el árbol fue derribado por las intensas ráfagas de viento. Otra persona resultó herida en el incidente y fue trasladada al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

“Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de las unidades RD-107 y RD-15, localizaron a una persona herida, a quien brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Asimismo, en el lugar quedó una persona fallecida, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes”, indicaron los socorristas en redes sociales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, en las últimas horas, ha atendido diversas emergencias provocadas por la influencia de un frente frío. María Paula Salguero, portavoz de la institución, detalló que, en Morales y Puerto Barrios, Izabal, se registraron inundaciones en viviendas y carreteras. Además, advirtió que este 11 de noviembre se esperan lluvias moderadas a fuertes que podrían generar más emergencias.

En el departamento de Guatemala, los vientos provocaron la caída de árboles y ramas en municipios como Villa Canales. En Sacatepéquez se reportó el desprendimiento de láminas en Antigua Guatemala y la caída de ramas sobre rutas y tendido eléctrico en San Lucas Sacatepéquez.

La Conred recomendó a la población elaborar su plan familiar de respuesta, mantenerse informada por medios oficiales y aplicar el principio de autoevacuación si fuese necesario. Las emergencias pueden reportarse al número 119.

Árboles y vallas caídas en varias zonas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó sobre la caída de un árbol en la 19 calle y 10 avenida de la zona 10, lo cual afectó el tránsito en la 20 calle con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

Otro incidente se reportó en la avenida Las Américas y sexta calle de la zona 13, donde un árbol cayó sobre un vehículo, el cual quedó parcialmente atrapado. No se reportaron personas lesionadas, y bomberos municipales trabajaron en liberar el paso.

En San Miguel Petapa, una valla publicitaria cayó sobre la cinta asfáltica entre la 4ª y 6ª calle de la colonia Los Álamos, zona 6. Según la PMT local, fue coordinado el retiro con la Dirección de Licencias de Construcción, y el paso no quedó obstaculizado.

En el kilómetro 27 de la ruta a Santa Elena Barillas, en Villa Canales, un árbol bloqueó ambos carriles. Agentes de la PMT y personal municipal trabajaron en liberar el paso. Además, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, informó que personal de obras municipales atendió el colapso de una pérgola causado por los vientos.

En Villa Nueva, se reportó la caída de un árbol sobre una vivienda en el sector C2, lote 6, de la colonia La Esperanza, zona 12. Solo se reportaron daños materiales.

En Totonicapán, los Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía se movilizaron en la unidad 1212 como medida preventiva, debido al riesgo de caída de un poste de energía en la 13 avenida, entre 8ª y 9ª calle, zona 3. El paso vehicular quedó cerrado.

EEGSA activa alerta por condiciones climáticas

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) activó su “Condición de Alerta” debido a los fuertes vientos. La empresa informó que se han recibido numerosas llamadas desde Mixco, San José Pinula, Fraijanes, Villa Canales y Villa Nueva. Las cuadrillas de EEGSA trabajan para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

La Municipalidad de Guatemala también reportó incidentes por caída de árboles y objetos en la vía pública en las zonas 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Equipos de alcaldías auxiliares, Limpia y Verde, Policía Municipal, Bomberos Municipales y PMT trabajan para despejar las áreas y restablecer la circulación vial.

La red de semáforos en algunos sectores también se ha visto afectada debido a fallos eléctricos. Se recomienda circular con precaución, ya que los vientos pueden desplazar ramas, láminas u otros objetos que representen riesgo en la vía pública.