Tránsito colapsa en la capital y Emetra advierte que el caos vial seguirá sin pausa hasta el 24 de diciembre

Desde este martes, la ciudad de Guatemala enfrenta un colapso vial y se espera que esta sea la semana con más tráfico del 2025, sin respiro ni siquiera el domingo. Emetra desplegará 900 agentes y advierte que la circulación intensa se mantendrá hasta el 24 de diciembre.

“Durante esta última quincena del año 2025 se dan algunas acciones en coordinación con otras instituciones. Tenemos un fuerte movimiento vehicular que tiene que ver con el comercio y las transacciones”, explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Agregó que “en la ciudad de Guatemala se están dando algunos movimientos que van relacionados con ofertas, con poder ofrecer productos mucho más baratos que lo que está sucediendo en los diferentes departamentos”.

De acuerdo con el funcionario, muchas personas del interior del país visitan la capital en esta temporada, lo cual incrementa el tránsito. “Van visitando áreas como el zoológico La Aurora, pueden visitar el IRTRA, la avenida Petapa y una cantidad considerable de eventos, especialmente de juegos pirotécnicos en áreas comerciales”.

Montejo anticipó que esta será “la semana de mayor tránsito del año porque incluirá el sábado y domingo”, ya que “solamente este fin de semana le queda a los usuarios para poder realizar las compras, especialmente en temas de ropa y materiales o ingredientes para hacer la comida de la época”.

En cuanto a las rutas más congestionadas, mencionó: “Las cuatro rutas que van a tener mayor tráfico van a ser el sector del bulevar Los Próceres, la calzada Roosevelt, la Aguilar Batres y la ruta El Atlántico”. A estas se suman “el bulevar Vista Hermosa, el sector de la calzada La Paz, la calle Martí, la calzada San Juan y el bulevar El Naranjo”, este último con alto impacto por la actividad comercial.

Montejo también destacó el crecimiento de la infraestructura comercial: “Hoy contamos con 70 centros comerciales que están ubicados en vías principales y 32 de ellos son de los más grandes que hay en la república. Incluso podríamos hablar que algunos de ellos en Centroamérica”.

Puntos críticos y ventas nocturnas

El funcionario advirtió que “ya no tenemos descansos, permisos ni vacaciones. Nosotros consideramos que el tránsito aquí hasta el día 24 va a estar intenso. No habrá descanso, por ejemplo, sábado y domingo va a ser consecutivo”.

La circulación también se verá afectada por el incremento en puntos de venta de juegos pirotécnicos. “Surgen otros puntos de mucho mercadeo para la venta de juegos pirotécnicos en sectores como la 9ª avenida de la calzada Roosevelt, el sector de la plaza Mariachis, la calle Montúfar, el sector de la parroquia”, detalló.

Montejo indicó que también se han observado incrementos de circulación nocturna. “Se ha observado que empezaron a ofrecer productos hasta medianoche. Hemos visto cómo aumentó la cantidad de viajes al tramo de la ruta del Atlántico entre el puente Belice y el puente Mariscal Zavala”.

Otras zonas afectadas son: “La calzada Roosevelt del lado de la zona 11, entre el puente del Periférico y el puente del Trébol; el sector de Tikal Futura, Miraflores, el Mercado del Guarda; y el bulevar Los Próceres desde el Obelisco hasta el Trébol de Vista Hermosa”.

Además, se prevé que las áreas de estacionamiento de los centros comerciales se llenen por completo, por lo que Montejo recomendó usar el transporte público. “Si se moviliza en vehículo particular, estacione en áreas permitidas, no bloquee intersecciones ni entradas de casas o comercios, y no deje objetos de valor dentro del vehículo”, aconsejó.

Finalmente, pronosticó que la presión vehicular continuará hasta el 24. “No va a haber descanso, no va a haber domingo por la tarde que no tenga tránsito, sino que al contrario va a seguir”, advirtió.

