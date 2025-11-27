Tránsito complicado en la capital: convivios, pago de sueldos y ofertas disparan la carga vehicular en área metropolitana

Este viernes 28 de noviembre y durante el fin de semana se prevé un aumento considerable en la carga vehicular dentro de la Ciudad de Guatemala, debido al inicio de las compras navideñas, el pago de sueldos y la celebración anticipada de convivios, advirtieron las autoridades de tránsito.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que desde horas de la mañana del viernes se registrará un incremento en los desplazamientos hacia zonas comerciales. “Pedimos a la población mucha precaución, ya que hay más de 70 centros comerciales ubicados sobre vías principales, además de 23 mercados municipales y 15 cantonales”, señaló.

Para evitar el colapso vial, la Policía Municipal de Tránsito desplegó cerca de 400 agentes por turno en arterias principales y secundarias. Además, se mantienen en funcionamiento los servicios de Transmetro y TuBus, aunque con algunas modificaciones en el bulevar La Madre debido a trabajos en el pavimento.

Las autoridades advirtieron que la situación se complicará especialmente en la tarde y noche, cuando se espera mayor afluencia hacia zonas de comercio.

Entre los sectores con más tráfico destacan:

Bulevar Landívar

Bulevar Los Próceres

Calzada Roosevelt

Calzada Raúl Aguilar Batres

Bulevar El Naranjo

Ruta al Atlántico

Calzada Atanasio Tzul, zona 12

Avenida Petapa

A esto se suma el incremento de vehículos desde municipios vecinos como Villa Nueva, donde la PMT local ya reporta alta circulación por actividades comerciales, convivios y transporte pesado rumbo a Puerto Quetzal.

Dalia Santos, portavoz de esa institución, informó que se implementarán operativos, pruebas de alcoholemia y carriles reversibles para agilizar la movilidad y reducir el riesgo de accidentes durante el fin de semana.

Las autoridades piden a la población conducir con responsabilidad, no mezclar alcohol y volante, y mantenerse atenta a las redes oficiales para conocer el estado del tránsito en tiempo real.