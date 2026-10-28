Tránsito en Centroamérica: ¿qué ciudades son las más afectadas y qué lugar ocupa Guatemala?

El incremento del tránsito en Centroamérica ha superado la capacidad física de las carreteras, lo que ha convertido el congestionamiento vial en una crisis de movilidad que afecta la calidad de vida de los habitantes de la región, según revela un estudio presentado este 28 de octubre.

Se trata de un informe técnico presentado por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), el cual resalta cuáles son las ciudades más afectadas por el tránsito.

El estudio revela que la Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, San José y Ciudad de Panamá están entre las más difíciles para movilizarse.

De acuerdo con el diagnóstico de Fecamco y detalles publicados por Infobae, Guatemala estaría en los primeros lugares en cuanto a gravedad y tiempo perdido, debido a las múltiples conexiones que demanda el servicio público y la saturación de las principales vías de tránsito.

Distribución del impacto del tránsito en las ciudades

Ciudad de Guatemala: se encuentra entre los mayores tiempos de traslado, con un promedio de tres horas y 10 minutos diarios para trayectos de más de 10 kilómetros. Esto se debe a la compleja red de conexiones y a una flota vehicular que supera los 5.3 millones de unidades, la más numerosa del istmo

se encuentra entre los mayores tiempos de traslado, con un promedio de tres horas y 10 minutos diarios para trayectos de más de 10 kilómetros. Esto se debe a la compleja red de conexiones y a una flota vehicular que supera los 5.3 millones de unidades, la más numerosa del istmo Ciudad de Panamá: ocupa el segundo lugar de afectación, con un promedio de dos horas y 20 minutos de viaje por jornada, debido principalmente a los cuellos de botella y las obras en la calzada. Su flota vehicular rebasa los 1.5 millones de unidades

ocupa el segundo lugar de afectación, con un promedio de dos horas y 20 minutos de viaje por jornada, debido principalmente a los cuellos de botella y las obras en la calzada. Su flota vehicular rebasa los 1.5 millones de unidades San Salvador: registra un promedio de dos horas y 10 minutos de traslado diario. La presión vial se intensifica con un parque vehicular de más de 2.1 millones de automóviles y la falta de rutas de transporte durante los turnos nocturnos

registra un promedio de dos horas y 10 minutos de traslado diario. La presión vial se intensifica con un parque vehicular de más de 2.1 millones de automóviles y la falta de rutas de transporte durante los turnos nocturnos San José y Tegucigalpa: aunque reportan distancias medias inferiores a los 10 kilómetros, sufren una parálisis crónica en sus corredores principales que impide prever los tiempos de llegada. Tegucigalpa supera los 2.9 millones de vehículos y Costa Rica registra cerca de 2.8 millones de unidades en circulación en espacios limitados

Miembros de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), durante la presentación del estudio técnico sobre el impacto del tráfico. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

También se indica que la a crisis de movilidad urbana va más allá de una complicación vial y se convierte en un factor de desgaste diario que perjudica el bienestar personal y el tiempo de descanso de la ciudadanía.

El informe de Fecamco revela que cinco de cada diez colaboradores en Centroamérica dedican más de dos horas diarias a sus trayectos de ida y regreso entre sus lugares de trabajo y sus hogares.

Entre los afectados, el 60% acumula más de tres horas diarias atrapado en el tránsito. Esta pérdida de tiempo reduce los períodos destinados a la convivencia familiar, la vida personal y el descanso de los trabajadores.