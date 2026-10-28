El costo del tráfico en Centroamérica: 8 de cada 10 empresarios reportan costos adicionales

El tráfico y las dificultades de movilidad en las principales ciudades de Centroamérica se han convertido en un problema que va más allá de los congestionamientos. Ocho de cada diez empresarios consultados identifican costos adicionales asociados con la movilidad urbana, mientras que la mitad reconoce dificultades para atraer o retener trabajadores debido a las condiciones del tránsito o la ubicación de sus empresas.

Estos son algunos de los hallazgos del estudio Impacto del tráfico y la movilidad urbana en la productividad, el talento técnico y la competitividad regional en Centroamérica, presentado este miércoles 28 de octubre por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), durante un encuentro celebrado en Panamá.

La investigación analizó las condiciones de movilidad en cinco ciudades: Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, San José y Ciudad de Panamá, mediante encuestas a empresarios, trabajadores y estudiantes, complementadas con grupos focales.

Los resultados muestran que los problemas de tránsito tienen consecuencias en la productividad, los costos de distribución de mercancías, la contratación de personal y la calidad de vida de los trabajadores.

Según Fecamco, el 82% de los empresarios consultados considera que la movilidad urbana representa un riesgo para la competitividad a mediano plazo, debido a sus efectos sobre la eficiencia de los recursos, la logística y el acceso al talento.

El tráfico incrementa los costos logísticos

Uno de los principales efectos económicos identificados por el estudio es el aumento de los gastos operativos de las empresas.

Ocho de cada diez empresarios consultados reportaron costos adicionales relacionados con los problemas de movilidad. Una proporción similar considera que estas condiciones generan pérdidas económicas o reducen la rentabilidad de sus negocios.

Entre los principales gastos se encuentran el mayor consumo de combustible, los costos de transporte, el tiempo improductivo, las horas extraordinarias y los recursos adicionales necesarios para mantener las operaciones.

En el área de logística, el 76% de los empresarios reportó afectaciones moderadas o significativas en las actividades de distribución, abastecimiento y transporte de mercancías.

La investigación también recoge un incremento estimado del 10% en los costos logísticos asociados con los problemas de movilidad urbana.

Los congestionamientos y la incertidumbre sobre los tiempos de desplazamiento reducen la cantidad de recorridos que pueden realizarse durante una jornada, provocan esperas adicionales y dificultan la programación de entregas.

Estas condiciones representan un desafío para las empresas que dependen del transporte constante de productos y materiales, especialmente aquellas cuyas operaciones requieren cumplir horarios de abastecimiento y distribución.

Durante el foro empresarial se abordaron los desafíos del tráfico, los costos logísticos y las dificultades para contratar y retener trabajadores en Centroamérica. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La ubicación de las empresas influye en la contratación

El estudio identifica otra consecuencia económica de los congestionamientos: las dificultades para contratar y retener trabajadores.

El 50% de los empresarios consultados ha enfrentado problemas para atraer o retener personal debido a las condiciones de movilidad o la ubicación de sus instalaciones.

Esta situación también influye en las decisiones de los trabajadores. El 60% de los colaboradores encuestados considera que la ubicación de su lugar de trabajo influye en su decisión de aceptar o mantener un empleo.

La tendencia se extiende a quienes todavía se encuentran en formación académica.

Según la investigación, el 76% de los estudiantes consultados considera el tiempo de traslado como uno de los criterios para evaluar una futura oportunidad laboral.

Estos resultados evidencian que la accesibilidad de los centros de trabajo se ha convertido en un factor relacionado con la disponibilidad de talento y las posibilidades de contratación de las empresas.

En consecuencia, las dificultades para desplazarse pueden limitar las oportunidades laborales, incluso cuando existen plazas disponibles y personas con las capacidades necesarias para ocuparlas.

Trabajadores dedican más de dos horas diarias a sus traslados

Las consecuencias de la movilidad también se reflejan en el tiempo que los trabajadores destinan a desplazarse entre sus viviendas y los centros laborales.

La investigación establece que cinco de cada diez colaboradores consultados dedican más de dos horas diarias a sus traslados de ida y regreso del trabajo. De ese grupo, el 60% acumula tres horas o más de desplazamiento cada día.

El problema no se limita al tiempo utilizado para movilizarse, sino que también repercute en las actividades personales y familiares.

Siete de cada diez colaboradores reportaron afectaciones moderadas o elevadas en su tiempo familiar, de descanso o personal. Además, seis de cada diez identificaron efectos de esa magnitud sobre su calidad de vida.

De acuerdo con Fecamco, estos resultados reflejan que las dificultades de movilidad representan una carga para los trabajadores y pueden influir en su bienestar, además de generar consecuencias para las empresas.

¿Qué hacen las empresas para enfrentar el problema?

Ante las dificultades para movilizar a sus trabajadores y mantener sus operaciones, algunas empresas han implementado medidas de adaptación.

Entre las alternativas identificadas por la investigación se encuentran los horarios flexibles, el teletrabajo, las modalidades híbridas y los ajustes en la organización logística.

Sin embargo, Fecamco señala que estas opciones no pueden aplicarse de la misma manera en todas las actividades económicas.

Las empresas que requieren la presencia física de sus trabajadores o el transporte continuo de mercancías enfrentan mayores limitaciones para modificar sus operaciones.

Por ello, la federación plantea que las soluciones deben incluir acciones de las autoridades y del sector privado.

Entre las recomendaciones se encuentran mejorar la planificación metropolitana, fortalecer el transporte colectivo, coordinar la logística urbana e incorporar los tiempos y costos de desplazamiento en las estrategias de contratación y formación técnica.

Proponen coordinación regional para mejorar la movilidad

La investigación fue presentada durante un encuentro de representantes de las cámaras de comercio centroamericanas, bajo la presidencia de Arturo Rosabal, presidente de Fecamco.

La actividad incluyó un panel de presidentes de cámaras, moderado por Rafael Zúñiga, director de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en el que se abordaron los problemas de movilidad y las medidas adoptadas por las empresas.

Como parte de sus recomendaciones, Fecamco propone promover un Consejo Regional de Movilidad y Logística, que permita coordinar acciones entre los sectores público y privado, tomando como referencia el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).

También plantea impulsar un Observatorio Regional de Competitividad, destinado a generar indicadores comparables sobre productividad, movilidad, logística y acceso al talento. El objetivo es disponer de información que contribuya a orientar las decisiones empresariales y las políticas públicas.

La federación considera necesario fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para atender los problemas de movilidad, debido a sus efectos sobre la competitividad y el desarrollo económico de Centroamérica.