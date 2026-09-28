Emetra explica cuáles serán las sanciones por la interrupción premeditada o intencional del tránsito en la capital

Autoridades de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) informaron este lunes 28 de septiembre que han presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) por casos de obstrucción de vehículos de transporte pesado durante días y horarios de mayor tráfico.

Héctor Flores, gerente de Emetra, alertó sobre un incremento en la cantidad de vehículos livianos y del transporte pesado que quedan averiados en la vía pública y planteó que algunos de estos incidentes podrían estar siendo utilizados deliberadamente para generar congestionamientos.

Flores indicó que esta situación fue denunciada ante el MP para que investigue los hechos y amplíe la información relacionada con señalamientos que, según explicó, también circulan en redes sociales.

El gerente de Emetra advirtió sobre las sanciones que pueden imponerse, al señalar que la interrupción del tránsito afecta a los vecinos de la ciudad y también intereses públicos.

Explicó que, en caso de detectar a pilotos en estado de ebriedad, las sanciones pueden oscilar entre Q5 mil y Q25 mil.

Asimismo, indicó que los vehículos que obstaculicen la vía pública pueden ser sancionados con multas de hasta Q5 mil. Sin embargo, si se determina que la interrupción fue premeditada o intencional, la sanción podría alcanzar los Q500 mil.

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La declaración fue acompañada por una serie de gráficas presentadas por Emetra, en las que se muestra el comportamiento de los vehículos livianos descompuestos durante distintos días y meses de 2026.

Según las diapositivas, el número de vehículos reportados con fallas mecánicas pasó de 178 un domingo a 451 un viernes, de acuerdo con la medición presentada.

También se registraron 240 vehículos averiados el sábado, 355 el martes, 375 el miércoles y 384 el jueves, según las mediciones mostradas.

En otra gráfica, Emetra identifica las zonas con mayor concentración de vehículos descompuestos.

Los principales registros corresponden a 350 vehículos con desperfectos mecánicos en la zona 11, 340 en la zona 9, 335 en la zona 1 o Centro Histórico y 295 en la zona 18 o ruta al Atlántico. Estos puntos concentran el 56% de los casos contabilizados.

La institución también presentó una comparación mensual: 539 vehículos en junio, 631 en julio y 621 en agosto de 2026. La gráfica destacó un incremento del 18% entre junio y julio.

Según Emetra, entre los principales ejes viales afectados se encuentran la ruta al Atlántico, Calzada La Paz, Calzada José Milla, Calle Martí, Anillo Periférico, Calzada Aguilar Batres, Avenida Petapa, Calzada Atanasio, Calzada Roosevelt y Calzada San Juan.

Para sustentar la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP), Flores hizo referencia a una publicación efectuada el viernes 25 de septiembre, según la cual “un diputado estaría pagando Q5 mil para provocar congestionamientos mediante vehículos que quedan varados en la vía pública”.

El funcionario no identificó públicamente al legislador señalado. Únicamente presentó la publicación y la documentación entregada al MP, en la que se denuncia el delito de instigación a delinquir.

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Actualmente, el parque vehicular en el departamento de Guatemala supera los 3 millones de vehículos, entre automóviles, motocicletas y tráileres.

Las autoridades también han identificado que este tipo de situaciones, relacionadas con la interrupción del tránsito, causa congestionamientos y afecta el servicio de Transmetro y TuBus.

Casi a diario, las autoridades de tránsito reportan vehículos averiados en las principales vías de la capital, situaciones que afectan la circulación.

En sus informes también se registran percances viales y hechos de violencia que provocan interrupciones o complicaciones en el tránsito de las principales rutas.

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