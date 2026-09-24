Tránsito complicado este 24 de septiembre en la metrópoli por accidentes y vehículos averiados

Este jueves 24 de septiembre se registran complicaciones en varios tramos de la metrópoli por accidentes de tránsito e incidentes causados por las lluvias.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, informó de complicaciones en la salida de la capital por un accidente en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso.

Indicó que se registran filas de vehículos desde el kilómetro 10, en la zona 17.

Añadió que algunos pilotos se durmieron en los vehículos tras quedar atrapados en la fila, por lo que fueron alertados para agilizar la circulación en la salida de la capital.

La PMT de Mixco reportó un derrumbe en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, con dirección a occidente. En el lugar, Provial y agentes trabajan para liberar el carril afectado.

También reportó un derrumbe en el kilómetro 18 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, que afectó un carril.

La PMT de Villa Nueva alertó de lluvia, un accidente y vehículos del transporte pesado averiados en la calzada Raúl Aguilar Batres, lo que mantiene lenta la circulación desde la subida de Villalobos.

La acumulación vehicular se registra desde el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, con dirección a la capital.

La PMT de San Miguel Petapa indicó que el incremento de la circulación vehicular podría deberse a hechos de tránsito en la calzada Raúl Aguilar Batres y la subida de Villalobos.

Autoridades de tránsito de Santa Catarina Pinula informaron de fuerte congestionamiento vehicular en la carretera a El Salvador, con dirección a la capital.

La PMT de la capital en su reporte informó que en la 32 avenida y 2a calle, zona 7, aparentemente un vehículo impactó contra un poste y un árbol durante la madrugada de este jueves.

Complicaciones en el tránsito en la salida de la capital

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.