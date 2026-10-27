Puente Corozal: cómo cambiará el paso en el km 30 y qué otras obras se preparan en la CA-9 Norte

La construcción del puente Corozal, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera al Atlántico (CA-9 Norte), alcanzó una etapa clave. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó el 25 de octubre sobre la fundición de la última dovela, uno de los segmentos que conforman la estructura.

El puente cruza el río Plátanos, en San Antonio La Paz, El Progreso, en el límite con el departamento de Guatemala y cerca del Irtra Agua Caliente.

Sin embargo, todavía falta construir los accesos que conectarán el puente con la carretera. Mientras se resuelven los trámites relacionados con los terrenos necesarios para estas obras, las autoridades no han establecido una fecha para completar los trabajos.

El puente actual de la ruta CA-9 Norte permite el paso vehicular sobre el río Plátanos. Al fondo se observa la construcción del puente Corozal, que ampliará de dos a cuatro carriles el paso por este sector. (Foto, Prensa Libre: cortesía Dirección General de Caminos)

Puente Corozal ampliará de dos a cuatro carriles el paso vehicular

Actualmente, en este sector de la ruta, la vía cuenta con cuatro carriles, pero al llegar al río Plátanos se reduce a dos, uno por cada sentido de circulación, debido a que el puente actual tiene esa capacidad. La nueva estructura permitirá ampliar el paso a cuatro carriles y dar continuidad a la circulación vehicular en este tramo de la carretera al Atlántico.

En este tramo de la CA-9 Norte, la carretera se reduce de cuatro a dos carriles al llegar al puente actual. La construcción del puente Corozal busca mantener los cuatro carriles y mejorar la movilidad vehicular. (Foto, Prensa Libre: captura de Pantalla Google Maps)

Según estimaciones de la empresa constructora, por este sector circulan alrededor de 20 mil vehículos diarios. La ampliación permitirá separar los sentidos de circulación y ofrecer mejores condiciones para los conductores.

La Dirección General de Caminos estima que la infraestructura beneficiará a más de 100 mil personas que utilizan este corredor para desplazarse entre Guatemala y El Progreso, así como a quienes dependen de la ruta para actividades comerciales y de transporte.

Cómo es el diseño del puente Corozal

Una de las características del proyecto es su diseño extradosado, una tipología de puente que, según la información de la obra, se utiliza por primera vez en Guatemala.

Este sistema combina elementos de los puentes de vigas y de los atirantados. Utiliza cables inclinados que contribuyen a sostener el tablero, la superficie sobre la que circularán los vehículos, y a distribuir las cargas de la estructura.

El puente tiene 182 metros de longitud, presenta un diseño curvo y fue construido mediante el método de voladizos sucesivos, una técnica que permite levantar el tablero por segmentos hasta completar la estructura.

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Qué falta para terminar el puente Corozal

Aunque la estructura principal del puente Corozal registra avances, todavía está pendiente la construcción de los accesos definitivos, necesarios para que los vehículos puedan ingresar y salir de la nueva infraestructura.

Para ejecutar estos trabajos, la Dirección General de Caminos debe resolver los trámites relacionados con los terrenos donde se construirán las conexiones.

Los comercios ubicados al final del puente Corozal ocupan parte del área donde deben construirse los accesos, por lo que aún no puede habilitarse el paso. (Foto, Prensa Libre: cortesía Dirección General de Caminos)

El 26 de octubre, Prensa Libre consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) sobre los avances en la adquisición del derecho de vía para construir los accesos al puente Corozal. La institución respondió que realiza gestiones con propietarios y vecinos para identificar los terrenos necesarios y avanzar en los procedimientos correspondientes. Sin embargo, no precisó una fecha para alcanzar los acuerdos ni para concluir este proceso.

"Por ahora, no existe una fecha definida para finalizar los accesos, debido a que todavía deben resolverse los aspectos legales y administrativos relacionados con los terrenos", informó la unidad de Comunicación Social del CIV.

Como parte de ese proceso, se han efectuado mediciones de los terrenos y se trasladó documentación a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas, para determinar su valor.

Esto significa que el avance de la estructura principal no implica que el puente pueda entrar en funcionamiento de inmediato. Para habilitarlo, será necesario completar las conexiones con la carretera al Atlántico.

Costo del Puente Corozal

En noviembre de 2022, la Dirección General de Caminos adjudicó la construcción del puente Corozal a Grupo Muratori, S. A., mediante un contrato por Q188.75 millones. No obstante según los últimos documentos publicados en Guatecompras a julio de 2026 el valor aculado del contrato por trabajos extra es de Q226484961.04, correspondiente a la construcción del puente.

En noviembre de 2022, la Dirección General de Caminos adjudicó la construcción del puente Corozal a Grupo Muratori, S. A., por un monto inicial de Q188.75 millones. Sin embargo, según los últimos documentos publicados en Guatecompras, a julio de 2026 el valor acumulado del contrato, incluidos los trabajos adicionales, ascendía a Q226.84 millones.

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A este monto también deben sumarse los costos de supervisión de la obra, contrato de Q10.55 millones, y los gastos que implique la adquisición de los terrenos necesarios para el derecho de vía, cuyo valor aún no está definido.

Captura de Guatecompras que muestra los trabajos adicionales que elevaron el monto del contrato del puente Corozal de Q188.75 millones a Q226.48 millones. (Foto, Prensa Libre: captura de Pantalla)

Una obra prevista para 24 meses que se acerca a los 48

Delfino Mendoza, analista de Guatemala No Se Detiene, explicó en una entrevista que el proyecto permaneció sin avances durante la administración de Alejandro Giammattei y que, al inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, también enfrentó suspensiones por falta de pago.

“El proyecto no tuvo avance en la administración anterior y al inicio de la presente fue suspendido por falta de pago, siendo hasta el presente año cuando se reactivaron los trabajos”, afirmó.

Según las cláusulas del contrato adjudicado en noviembre de 2024, el plazo previsto para la construcción era de 24 meses. Sin embargo, los retrasos y las suspensiones han prolongado el desarrollo de la obra, que se acerca a los 48 meses desde su inicio, casi el doble del tiempo estimado originalmente.

Carretera al Atlántico: Otro proyecto de ampliación

El puente Corozal forma parte de las obras para mejorar la circulación en la carretera al Atlántico (CA-9 Norte), una ruta que conecta la capital con el nororiente del país y Puerto Barrios, y que es clave para el transporte de pasajeros y mercancías.

La importancia de este corredor también radica en su papel para el comercio nacional e internacional. En una entrevista con Prensa Libre en junio, Herlindo Herrera, director de la Gremial Logística de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señaló que por el tramo entre El Rancho y Teculután se moviliza alrededor del 60% del comercio internacional del país.

Por su parte, Brenda Santizo, de la sección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), también destacó la relevancia de esta vía para la movilidad y el transporte pesado.

“Estamos hablando de uno de los ejes principales donde convergen la movilidad y el comercio. Es un punto que conecta desde Puerto San José hasta Puerto Barrios, donde existe una mayor carga de transporte pesado”, señaló.

A la construcción del puente Corozal se suma otro proyecto para ampliar a cuatro carriles un tramo, conocido como El Rancho - Teculután, de 31.8 kilómetros entre El Rancho, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y Teculután, Zacapa.

En agosto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) oficializó la adjudicación del contrato para estos trabajos al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico, por un monto de Q990.5 millones.