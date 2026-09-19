Así avanza la remodelación del Irtra Agua Caliente: teleférico podría estar listo en tres meses

Agua Caliente tiene casi seis décadas de historia. Fue el segundo parque construido por el Irtra en Guatemala y abrió sus puertas en mayo de 1967, en el kilómetro 29.5 de la ruta al Atlántico.

El parque nació alrededor de sus baños termales y ahora atraviesa un proceso de remodelación que busca darle una nueva imagen, con modernas atracciones acuáticas y recreativas, además de espacios destinados al descanso y bienestar de los visitantes.

Un teleférico conectará el parque

Uno de los principales atractivos del proyecto será un teleférico que conectará la parte baja con la parte alta de Agua Caliente.

Según Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Irtra, la instalación ya está en marcha y se prevé que esté lista en unos tres meses.

El proyecto también ha implicado un seguimiento cercano por parte de Castillo Sinibaldi, quien ha recorrido el parque y participado en el proceso de rediseño.

Para el presidente del Irtra, cada elemento debe responder a la experiencia que se busca ofrecer a los visitantes, desde la distribución de los espacios hasta las atracciones, los accesos y las condiciones de seguridad.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Irtra supervisa las obras del teleférico, que será uno de los nuevos atractivos de Agua Caliente y conectará la parte baja con la parte alta del parque. (Foto Prensa Libre: Cortesía irtra).

El terreno plantea retos

Las características del terreno han representado uno de los desafíos del proyecto. Agua Caliente se encuentra entre montañas y barrancos, por lo que las obras han requerido trabajos de nivelación, accesos y nuevas áreas para los visitantes.

Como parte de la expansión, el Irtra ya construyó un edificio de seis niveles con capacidad para alrededor de 600 vehículos y contempla otro espacio para mil vehículos más.

También se construye una borda de cinco metros de altura como parte de las obras de ampliación y mejora del parque.

Parte de la infraestructura del teleférico ya se observa en Agua Caliente, como parte del proceso de renovación del parque. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra).

Irtra prepara más proyectos

Agua Caliente es solo uno de los proyectos que el Irtra tiene en planificación.

En Retalhuleu también se contempla la construcción de un hotel de hasta mil habitaciones, un centro de convenciones con capacidad para 15 mil personas y un nuevo parque denominado Mi Finca.

Este último buscará ofrecer una experiencia relacionada con la vida del campo guatemalteco, con cultivos, animales y distintas actividades recreativas.

El Irtra cuenta, según Castillo Sinibaldi, con cinco caballerías de terreno para continuar con su expansión en ese sector.

LECTURAS RELACIONADAS

Xetulhá recibió 68 mil 700 visitantes

La expansión se suma a la apertura de Xetulhá, el nuevo parque acuático que representó una inversión de Q700 millones y que, durante su primer mes de operaciones, recibió 68 mil 700 visitantes, a pesar de funcionar únicamente cuatro días a la semana.

Castillo Sinibaldi explicó que la innovación es parte de la estrategia del Irtra, porque en el negocio de la recreación siempre debe haber algo nuevo que ofrecer a los visitantes.

Los nuevos proyectos también están acompañados por una apuesta por la preparación del personal. El Irtra trabaja con el Intecap en la formación de sus colaboradores y mantiene como uno de sus ejes la cultura de servicio.

Los trabajos en Agua Caliente incluyen nuevas atracciones recreativas y la instalación de un teleférico. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra).

Un aeropuerto en Retalhuleu

A los proyectos se suma un aeropuerto en Retalhuleu. Castillo Sinibaldi asegura que el diseño y la ubicación ya están definidos, aunque su desarrollo requiere trámites y autorizaciones del Ejecutivo.