VÍDEO: El 60% del comercio internacional pasa por la ruta El Rancho-Teculután y sectores urgen ampliar tramo a cuatro carriles

El tramo El Rancho-Teculután, en la CA-9 Norte, se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte de mercancías. De acuerdo con Herlindo Herrera, director de la Gremial Logística de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por esta ruta se moviliza alrededor del 60% del comercio internacional del país.

"Estamos hablando de textiles, materias primas, importación y exportación que va hacia Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Es la columna vertebral del comercio exterior de nuestro país", afirmó.

El asunto fue abordado en La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene transmitido por Guatevisión todos los lunes a las 22 horas. En esta ocasión participaron Herrera y Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). El espacio fue moderado por Rocío Lazo.

En este tramo carretero se contempla la ampliación de dos a cuatro carriles, un proyecto que busca agilizar el tránsito de vehículos particulares y de transporte pesado. La obra forma parte de la infraestructura vial financiada mediante un préstamo adquirido por Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Santizo destacó la relevancia de esta ruta para la movilidad nacional. "Estamos hablando de uno de los ejes principales donde convergen la movilidad y el comercio. Es un punto que conecta desde Puerto San José hasta Puerto Barrios, donde existe una mayor carga de transporte pesado", indicó.

Para Herrera, una mayor capacidad vial tendría efectos en distintos sectores de la economía. "Más fluidez de la mercancía, más seguridad vial y más comercio, lo que se traduce en más trabajo para las personas. También los costos de la canasta básica van a disminuir porque los costos de transporte pueden reducirse", señaló.

Accidentes en la ruta

Además de su importancia para el comercio exterior, la CA-9 Norte figura entre las carreteras con mayor incidencia de hechos de tránsito en el país. Según datos compartidos por Santizo, entre enero y abril de este año se registraron 1 mil 134 hechos de tránsito en las principales carreteras del país. De ellos, 169 ocurrieron en la CA-9 Norte. "Estamos hablando de la cuarta ruta con mayor accidentalidad en nuestro país, una de las de mayor movilidad y donde observamos más tránsito y complicaciones", explicó.

La vocera indicó que los incidentes ocurridos en este tramo representan aproximadamente el 15% de los hechos de tránsito registrados en las rutas con mayor incidencia.

Santizo señaló que la ampliación de la carretera aumentará la capacidad de circulación, lo que requiere medidas adicionales de prevención y seguridad vial. "Estamos duplicando la capacidad de esta carretera. Habrá mayor movilidad, mayor cantidad de vehículos y potencialmente más hechos viales si no se toman las medidas correspondientes", indicó.

Añadió que el transporte de carga representa un factor importante dentro de la dinámica de riesgo en la ruta. "Hay aspectos como verificar el estado de la carga, evitar sobrecargas, respetar los límites de velocidad y los tiempos de descanso. Las personas tendrían que tener mucha más precaución y prudencia", señaló.

Santizo recordó que la seguridad vial depende de múltiples factores. "Estamos hablando de infraestructura, del estado de los vehículos, de la educación vial y de las imprudencias que puedan cometerse. Todos estos aspectos inciden en los hechos de tránsito", afirmó.

Pérdidas económicas

Los retrasos y congestionamientos en esta ruta también tienen implicaciones económicas para las empresas exportadoras e importadoras. Herrera explicó que los tiempos de traslado pueden afectar el cumplimiento de compromisos logísticos internacionales.

"No solo es el tiempo que se tarda el transporte. Los exportadores tienen que cumplir horarios en los puertos. Si no logran llegar a tiempo, pueden enfrentar multas o pérdidas económicas importantes", señaló.

Según el director de la Gremial Logística, las demoras pueden generar costos millonarios para las empresas, especialmente cuando la carga tiene como destino mercados internacionales.

"El producto llega hacia la costa oeste de Estados Unidos y, si no se logra llegar a tiempo al puerto, se puede perder la carga o recibir multas. Esas multas pueden representar millones de quetzales y significan una pérdida económica importante tanto para el comercio como para quienes participan en la cadena logística", afirmó.

Herrera agregó que la ruta concentra una parte significativa del comercio exterior guatemalteco, por lo que cualquier interrupción o retraso tiene efectos en la actividad económica. "Estamos hablando de una infraestructura que es la columna vertebral de nuestro país", indicó.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene un papel relevante para avanzar en la ejecución del proyecto de ampliación. "Guatemala durante décadas ha estado atrasada en la construcción de infraestructura vial", dijo.

El representante empresarial señaló que la competitividad logística también influye en la capacidad del país para atraer inversiones y mantener su posición frente a otros países de Centroamérica.

"Competimos con Honduras, El Salvador y Nicaragua. Ellos ya nos llevan ventaja. La infraestructura logística es un factor que las empresas toman en cuenta y por eso esta obra es importante para la competitividad del país. De lo contrario, en las próximas décadas vamos a sufrir que la carga se vaya a países vecinos", expresó.

Urge iniciar la construcción

Aunque el proyecto ya cuenta con financiamiento y forma parte de la infraestructura vial prioritaria del país, aún enfrenta retos relacionados con el derecho de vía y la coordinación entre distintas instituciones para avanzar hacia su ejecución.

Para Herrera, los retrasos en obras estratégicas también envían señales a potenciales inversionistas que evalúan las condiciones logísticas del país antes de instalar operaciones.

"Para la inversión extranjera es una mala señal porque no da certeza jurídica ni reúne todas las condiciones que se necesitan para atraer inversión. La logística es una parte importantísima y las carreteras conectan los puertos, las ciudades y las fronteras", afirmó.

El director de la Gremial Logística explicó que la infraestructura de transporte es uno de los factores que las empresas toman en cuenta al momento de invertir. "Un inversionista evalúa la logística y por eso es prioritario que se ejecute esta obra. Nos ayudaría a mejorar nuestros niveles de inversión", señaló.

Por su parte, Santizo indicó que la ampliación de la carretera también requiere el involucramiento de las instituciones públicas y de los usuarios de la vía para garantizar una movilidad más segura.

"Las instituciones gubernamentales tienen responsabilidades en la construcción y mantenimiento de la infraestructura, pero también los peatones y conductores somos actores de este sistema", expresó.

La vocera recordó que el parque vehicular continúa creciendo cada año. Según indicó, la cantidad de vehículos aumenta alrededor de un 9% anual, mientras que las motocicletas registran incrementos cercanos al 13%.

Asimismo, destacó que la mayoría de los hechos de tránsito están asociados a decisiones que pueden prevenirse. "El 90% de los hechos de tránsito son consecuencia de decisiones individuales que se pueden evitar. Las personas que circulan por estos espacios deben actuar con prudencia y responsabilidad, especialmente mientras se desarrollan mejoras en la infraestructura vial", comentó.

Se requiere planificación durante la construcción

Ambos expertos coincidieron en que la ejecución de la ampliación requerirá una planificación detallada para minimizar las afectaciones a la movilidad mientras se desarrollan los trabajos.

Santizo señaló que será necesario coordinar aspectos logísticos, definir rutas alternas y establecer medidas que permitan mantener el flujo vehicular en una de las carreteras con mayor tránsito de transporte pesado del país.

"Desde la logística y la coordinación para establecer vías alternas, se tiene que analizar que esto también puede incrementar, en algún aspecto, los hechos de tránsito. Hay que tener estrategias claras y concretas para beneficiar a los conductores que transitan por estos sectores sin castigarlos", indicó.

La vocera agregó que el proyecto debe contemplar acciones preventivas para reducir riesgos durante la etapa de construcción. "No tiene que tomarse a la ligera. Se tienen que establecer bien las rutas de acción para satisfacer estas necesidades y no perjudicar más a la población, sabiendo que posteriormente vendrá el beneficio del incremento de los carriles", afirmó.

Por su parte, Herrera señaló que, desde la perspectiva de la industria y el comercio, se trata de una obra estratégica para la conectividad del país y para el movimiento de mercancías. "Esta no es una obra normal. Nos trae competitividad, seguridad vial, desarrollo económico y crecimiento", expresó.

El director de la Gremial Logística indicó que una comunicación constante y una organización adecuada durante la ejecución del proyecto serán claves para reducir las afectaciones temporales a los usuarios de la ruta.

"Como iniciativa privada entendemos que durante la construcción tendremos que enfrentar más colas y retrasos temporales, pero esperamos obtener los beneficios que esta obra puede generar para el país", mencionó.