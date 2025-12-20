Tránsito se intensifica en la capital por compras y actividades previas a la Navidad

El tránsito en la capital se intensificará desde este fin de semana y se mantendrá complicado hasta la tarde del 24 de diciembre, según estimaciones de las autoridades locales.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, anticipó dificultades en las principales rutas de la ciudad debido a las compras de última hora y a diversos eventos previos a las celebraciones navideñas.

“Será toda la semana, no hay un día en especial con más tránsito. El fin de semana se percibirá como un día hábil, porque es el último para hacer compras. Incluso podría mantenerse así hasta el lunes y martes. Hasta la tarde del 24 podría reducirse el tránsito, pero el lunes y martes serán complicados”, indicó Montejo.

Agregó que, durante la última quincena del 2025, se realizan acciones coordinadas con otras instituciones, y que el incremento vehicular está relacionado con el comercio y las transacciones.

“En la Ciudad de Guatemala se están dando movimientos vinculados a ofertas y productos más baratos que en otros departamentos”, explicó.

Según Montejo, muchas personas del interior del país visitan la capital en esta temporada, lo que incrementa el tránsito.

“Visitan áreas como el zoológico La Aurora, el IRTRA, la avenida Petapa y diversos eventos, especialmente los de juegos pirotécnicos en zonas comerciales”.

Anticipó que esta será “la semana de mayor tránsito del año porque incluye sábado y domingo”, y añadió que “solo este fin de semana queda para hacer compras, especialmente de ropa y productos para preparar la comida de la época”.

En cuanto a las rutas más congestionadas, señaló: “Las cuatro vías con mayor carga serán el bulevar Los Próceres, la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres y la ruta El Atlántico”.

También mencionó el bulevar Vista Hermosa, la calzada La Paz, la calle Martí, la calzada San Juan y el bulevar El Naranjo, este último por su alta actividad comercial.

Montejo destacó el crecimiento de la infraestructura comercial: “Hoy hay 70 centros comerciales ubicados en vías principales; 32 de ellos son de los más grandes del país, e incluso algunos están entre los más grandes de Centroamérica”.

Puntos críticos y ventas nocturnas

El funcionario advirtió que no habrá descanso para las autoridades de tránsito hasta el 24 de diciembre. “No habrá descanso, por ejemplo, sábado y domingo serán consecutivos”, dijo.

La circulación se verá afectada por el aumento de puntos de venta de juegos pirotécnicos.

“Surgen más sitios de venta en sectores como la 9ª avenida de la calzada Roosevelt, la plaza Mariachis, la calle Montúfar y el área de la parroquia”, detalló.

Montejo también indicó un aumento en la circulación nocturna. “Se ha observado que comenzaron a ofrecer productos hasta la medianoche. Ha crecido el número de viajes en la ruta del Atlántico, entre el puente Belice y el puente Mariscal Zavala”.

Otras zonas con fuerte carga vehicular son: la calzada Roosevelt en la zona 11, entre el puente del Periférico y el del Trébol; el sector de Tikal Futura, Miraflores, el Mercado del Guarda y el bulevar Los Próceres, desde el Obelisco hasta el Trébol de Vista Hermosa.

Además, se prevé que los parqueos de los centros comerciales alcancen su máxima capacidad, por lo que Montejo recomendó usar el transporte público.

“Si se moviliza en vehículo particular, estacione en lugares permitidos, no bloquee intersecciones ni entradas de casas o comercios, y no deje objetos de valor dentro del vehículo”, aconsejó.

Finalmente, pronosticó que la presión vehicular continuará hasta el 24. “No va a haber descanso, no habrá domingo por la tarde sin tránsito, al contrario, este continuará”, concluyó.

Alta demanda también en el aeropuerto

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que el próximo lunes 22 de diciembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) alcanzará su máxima capacidad operativa entre las 11.30 y las 15 horas, cuando se espera atender a más de 10 mil pasajeros por hora.

Érick Uribio, administrador del AILA, indicó que este será un momento histórico para la terminal aérea, ya que se ocuparán las 18 posiciones de estacionamiento de aeronaves. Este aumento, explicó, obedece al crecimiento del tráfico aéreo propio de la temporada alta y ha sido previsto mediante la programación coordinada de vuelos junto con el equipo de operaciones aéreas y la torre de control.

“Vamos a llegar al punto máximo de atención en la terminal, tanto para visitantes como para pasajeros”, afirmó Uribio, quien subrayó que esta situación refleja el auge del turismo y el mayor interés por visitar Guatemala en estas fechas.

Para atender la demanda, la DGAC ha reforzado la coordinación con diversas instituciones. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Policía Municipal de Tránsito, Emetra y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) trabajarán de forma conjunta para facilitar tanto los controles migratorios como la circulación vehicular en los alrededores del aeropuerto.

