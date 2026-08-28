Transportistas exigen acciones al Gobierno ante ataques que dejan 37 pilotos asesinados en 2026

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) cuestionó este viernes 28 de agosto al Gobierno por la falta de acciones para garantizar la seguridad del sector y exigió medidas concretas ante los ataques contra pilotos de buses. Según la organización, 37 pilotos han sido asesinados en lo que va del 2026.

En un comunicado dirigido al presidente Bernardo Arévalo y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la gremial manifestó su “profunda indignación, dolor e impotencia” por la violencia que afecta a los trabajadores del transporte.

Gretexpa afirmó que el jueves 27 de agosto fue asesinado otro de sus pilotos y señaló que, con ese caso, suman 37 los conductores de buses ultimados este año.

“Treinta y siete familias guatemaltecas destruidas por la violencia impune, treinta y siete trabajadores que salieron a ganarse el pan honradamente y no regresaron a sus hogares”, señala el comunicado.

La organización cuestionó la respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad y afirmó que no existen acciones concretas para proteger a los transportistas en las carreteras, terminales y puntos de abordaje, entre ellos Centra Sur.

También señaló a la extorsión como uno de los principales problemas que afrontan los transportistas y sus colaboradores. Según la gremial, la falta de acciones y soluciones por parte del Gobierno mantiene desprotegidas a las personas que prestan el servicio de transporte extraurbano.

Exigen plan de seguridad

Entre sus peticiones, Gretexpa exige un plan de seguridad permanente y efectivo que incluya Centra Sur y las principales rutas del transporte extraurbano.

También pide al Ministerio de Gobernación y a las fuerzas de seguridad resultados de las investigaciones para desarticular estructuras dedicadas a la extorsión.

La gremial solicita además mesas de trabajo con las máximas autoridades de seguridad para implementar medidas de protección para pilotos, ayudantes y unidades de transporte.

Otra de sus peticiones es que el Ejército de Guatemala apoye las tareas de seguridad ciudadana, principalmente en áreas de transferencia como Centra Sur y las zonas 3, 4 y 8 de la capital.

“La vida de los trabajadores del transporte no debe ser un número más en las estadísticas de violencia. Exigimos que se cumpla con la obligación constitucional de garantizar la vida, la seguridad y la libertad de trabajo para todos los guatemaltecos”, concluye el comunicado.

Prensa Libre solicitó una postura al Gobierno, al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa sobre los señalamientos y peticiones de Gretexpa, pero aún no se había recibido respuesta.

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