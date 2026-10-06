Transportistas explican por qué el precio del pasaje no bajará pese a reducción de impuestos a combustibles

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Transportistas explican por qué el precio del pasaje no bajará pese a reducción de impuestos a combustibles

Gremiales de transportistas extraurbanos explican por qué el costo del pasaje no bajará pese a la exención de impuestos a los combustibles en Guatemala.

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Imagen ilustrativa,. La tarifa del pasaje ha aumentado en buses extraurbanos en varias rutas de Guatemala.

Gremiales de transporte extraurbano anunciaron este martes 6 de octubre que, pese a la disminución en el precio de los combustibles por la exoneración del pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las tarifas del pasaje se mantendrán debido a los costos de mantenimiento, operación y extorsiones que afrontan.

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), indicó que en la operación no solo interviene el diésel, que, aunque es un factor importante, no es el único insumo que incide en los costos.

Según Vides, otros productos derivados del petróleo que utilizan en la operación no han registrado una disminución en sus precios.

Como ejemplo mencionó las llantas, las grasas y los aceites que utilizan las unidades de transporte y cuyos precios, afirmó, han aumentado.

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Vides dijo que sería conveniente que las gremiales fueran invitadas a reuniones con los funcionarios que se han referido al tema, para explicarles la situación y, según expresó, evitar que se utilice el transporte “para levantar sus banderas políticas”.

De acuerdo con Vides, las tarifas del pasaje continuarán con el aumento registrado desde hace algunos días.

Para leer más: MEM publica reglamento de ley que exonera temporalmente de impuestos a los combustibles en Guatemala

En un comunicado, Gretexpa, la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas y la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros indicaron: “Si bien es cierto que el Gobierno de la República aprobó la exención temporal del IVA y del IDP al diésel hasta el 31 de diciembre, aclaramos de forma categórica que esta medida no es suficiente para provocar un descenso automático en el precio del pasaje del transporte extraurbano”.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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