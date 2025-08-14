Tras la salida de Perenco, familias invaden zonas clave de la infraestructura petrolera en Petén     

Unas 250 personas ocuparon el área que era administrada por la empresa Perenco en el caserío Nuevo Cobán, Sayaxché, donde se encuentra el oleoducto que transporta petróleo desde la región norte del país.

Según las autoridades, los ocupantes aseguraron que son de escasos recursos y que necesitan las tierras para trabajar y vivir.

Otro grupo de familias se instaló en el pozo Yalcanix, en el cruce El Toro, ruta al Naranjo, municipio de La Libertad. En ese lugar, decenas de personas improvisaron refugios en terrenos también vinculados a la operación de la empresa petrolera.

Las autoridades indicaron que ya se han presentado denuncias formales por las invasiones, y que se ha iniciado un proceso de diálogo con los ocupantes, quienes llegaron a la zona desde el martes 12 de agosto, fecha en la que venció el contrato de Perenco.

En el área se observan árboles derribados y estructuras improvisadas.

