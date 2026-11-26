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Tres temblores este 26 de noviembre: dónde fueron los epicentros y qué magnitudes alcanzaron
Al menos tres temblores se han registrado en las primeras horas de este 26 de noviembre, según los reportes.
El Insivumeh y el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) han reportado al menos tres temblores con epicentros en distintos puntos este jueves 26 de noviembre.
El Insivumeh informó que a las 06.24 horas se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.5, con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 26.34 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 149 kilómetros de Jutiapa, a 152 kilómetros de Cuilapa, Santa Rosa, y a 176 kilómetros de Escuintla.
Por su parte, el SSG detalló que a las 03.33 horas se registró un sismo de magnitud 4, con epicentro en el océano Pacífico, a 92.1 kilómetros de Ocós, San Marcos, y a una profundidad de 1 kilómetro.
También reportó que a las 06.37 horas detectó otro temblor de magnitud 4.4 en la costa del Pacífico, con epicentro a 136.8 kilómetros de Ocós y a una profundidad de 10 kilómetros.
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Además, a las 21.30 horas del miércoles 25 de noviembre, el Insivumeh registró un temblor de magnitud 4.9, con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad de 19.85 kilómetros.
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