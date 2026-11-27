El uso de tecnología especializada, entre esta un dron subacuático y un sonar portátil, ha sido insuficiente para localizar a un turista extranjero desaparecido en aguas del Lago de Atitlán, en San Pedro La Laguna, Sololá, donde los Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios continúan las labores de búsqueda.

El cuerpo de socorro informó que la sección de rescate y salvamento acuático cumple su segundo día de operaciones para localizar al extranjero, quien se sumergió en las aguas del lago y no volvió a la superficie.

Según medios de comunicación locales, se trata de un turista de nacionalidad tailandesa que desapareció en el sector conocido como la Cueva del Cangrejo, en San Pedro La Laguna.

Por ahora, se desconocen las circunstancias en las que el extranjero ingresó al agua.

Los socorristas informaron que, como parte de las operaciones de búsqueda, han utilizado el sonar portátil Aqua Eye, un dispositivo diseñado para la localización de personas bajo el agua.

Además, emplearon un dron subacuático para rastrear el área en busca de indicios o puntos de referencia que permitan orientar las labores de los buzos.

A estas tareas se suman las inmersiones de rescatistas certificados en seguridad pública, quienes han empleado técnicas de búsqueda circular, sin que hasta el momento hayan logrado localizar al extranjero.

El Xocomil y las condiciones del Lago de Atitlán

Una de las características del Lago de Atitlán es la ocurrencia frecuente del Xocomil, un fenómeno natural que genera fuertes vientos y turbulencias en sus aguas, principalmente después del mediodía.

Alex Guerra, director del Instituto de Cambio Climático, explicó en declaraciones anteriores a Prensa Libre que el fenómeno se origina por las diferencias de presión entre los vientos del lago y los de las montañas que lo rodean.

El aumento de la temperatura propicia el desplazamiento de masas de aire y genera turbulencias cuya intensidad se acentúa debido a las características geográficas de Atitlán, rodeado de montañas y volcanes.

El fuerte oleaje, las corrientes internas y la profundidad del lago son factores que pueden dificultar tanto la navegación como las labores de búsqueda y rescate.

Según un estudio batimétrico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán (Amsclae), citado en publicaciones, el lago alcanza una profundidad máxima de 327.56 metros.