Una noche de oración se convierte en emergencia para 15 monaguillos en Alta Verapaz

Quince monaguillos resultaron intoxicados la noche del pasado jueves al haber ingerido alimentos, presuntamente vencidos, durante una actividad religiosa en la iglesia católica de la aldea Chamisún, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Según informaron los socorristas, los menores comenzaron a presentar síntomas de intoxicación mientras participaban en el evento. Una unidad de emergencia les brindó atención prehospitalaria y los trasladó hacia la emergencia del Hospital Regional de Cobán.

Los socorristas detallaron que un vehículo particular intentó llevar a los menores hacia el centro asistencial, pero en las inmediaciones de la aldea La Libertad fueron interceptados para agilizar el traslado con ayuda de los bomberos.

Medios locales reportaron que los síntomas se relacionarían con alimentos en mal estado consumidos durante la actividad.

Wilson Yobani Coy Ja, sacerdote de la comunidad, aseguró que el estado de salud de los niños es estable y que ninguno permaneció internado. Agregó que la situación no trascendió a más y que, aunque hubo alarma, todo fue controlado.

Señaló que aún se desconoce con certeza qué causó la intoxicación, aunque las autoridades ya investigan el hecho.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

