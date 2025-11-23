UNOPS garantiza calidad del Paracetamol entregado pese a retiro ordenado por Salud

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) informó que los lotes R2180270 y R2180271 del medicamento Paracetamol Focus 1%, entregados entre el 29 de enero y el 21 de febrero del 2025 a 13 hospitales nacionales, cumplen con todos los estándares nacionales de calidad.

Según un comunicado de UNOPS, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos realizados por el Laboratorio Nacional de Salud y confirmados por el laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Global Quality, ratifican la calidad del producto.

El 24 de abril del 2025, el MSPAS ordenó el retiro de todos los lotes del medicamento luego de que, en febrero del 2021, se cancelara el registro sanitario del Paracetamol Focus 1% por resultados no conformes en el lote R2180243, que no fue adquirido por UNOPS. En cumplimiento de la orden, UNOPS retiró de forma inmediata 32,556 unidades de los lotes distribuidos y activó sus protocolos de respuesta en coordinación con el Ministerio.

UNOPS subrayó que al momento de la entrega, el registro sanitario del producto estaba vigente y que todos los lotes contaban con el Certificado de Análisis emitido por el fabricante. La institución también señaló que todas sus adquisiciones cumplen con la normativa nacional y con los estándares internacionales de calidad y control establecidos por la organización.

Entre noviembre del 2024 y abril del 2025, UNOPS reportó un ahorro promedio del 38.53% en la compra de 65 códigos de medicamentos (5 millones 619 mil 865 unidades), 23 códigos de insumos médicos (3 millones 413 mil 71 unidades) y 17 tipos de equipos médicos (312 unidades), con garantía extendida y mantenimiento preventivo de entre 24 y 36 meses. Las entregas cubrieron 22 departamentos y beneficiaron a 41 hospitales y 29 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS).

Actualmente, UNOPS cuenta con 268 tipos de medicamentos contratados mediante procesos de licitación para contratos de largo plazo, con una proyección de ahorro medio del 35.89%.

En cuanto al costo del Paracetamol Focus 1%, UNOPS adquirió cada unidad a Q4, en contraste con el precio promedio de Q16.15 por unidad registrado en 16 eventos de compra realizados entre enero y diciembre del 2024, según datos del sitio Guatecompras.gt.

