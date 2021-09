Vacunacion a menores de edad: qué se sabe sobre el proceso y cuáles vacunas se podrían utilizar en Guatemala

“Quiero vacunarme. Me da miedo el pinchón, pero más miedo me da que me dé coronavirus y estar en el hospital”, dice Fabiola de 14 años. La recién aprobada Ley de Emergencia Nacional contra la Pandemia del covid-19 abre la posibilidad de que ella y los guatemaltecos entre 12 y 17 años puedan, en el corto plazo, ser inmunizados contra el virus que ha contagiado a más de 520 mil personas en el país.

El artículo 32 de la normativa establece que el Ministerio de Salud debe programar y desarrollar el proceso de inoculación de los adolescentes, pues hasta ahora el Plan Nacional de Vacunación solo contempla a las personas de 18 años y más, una población de 10.5 millones.