Valla gigante cae sobre varias casas por fuerte tormenta: 20 emergencias colapsan la ciudad
Un fuerte aguacero con viento causó al menos 20 emergencias este jueves en la capital, entre ellas la caída de una valla en la Aguilar Batres.
Valla publicitaria colapsa sobre varias viviendas en la calzada Aguilar Batres, zona 11, tras los fuertes vientos registrados la tarde de este jueves. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
Un fuerte aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento provocó la caída de una valla publicitaria en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y zona 12 de la capital; además, las autoridades reportan, por lo menos, otros 20 incidentes relacionados con el temporal.
La tarde de este jueves 9 de octubre, un repentino aguacero acompañado de viento sorprendió a vecinos de la calzada Aguilar Batres, entre la 2ª calle de las zonas 11 y 12.
Según reportó Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, la valla cayó sobre varias viviendas. A pesar del tamaño de la estructura, de forma preliminar no se reportan personas heridas.
Montejo también indicó que el colapso provocó daños en el servicio de energía eléctrica del área.
Autoridades se mantienen en el lugar para evaluar los daños y retirar la estructura.
Las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde de este jueves provocaron al menos 20 emergencias en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, según el reporte oficial de las autoridades municipales. Entre los incidentes destacan caídas de árboles, postes, vallas publicitarias y láminas desprendidas, así como daños en tendidos eléctricos y una inundación en el paso a desnivel de Telenisa, zona 12.
Resumen de emergencias reportadas
|Nº
|Tipo de emergencia
|Dirección
|Hora de inicio
|Estado
|1
|Árbol caído
|Avenida Las Américas y 23 calle, zona 14
|16.34
|Finalizado
|2
|Árbol caído
|Diagonal 20 y 13 calle, zona 11
|16.51
|En proceso
|3
|Láminas sobre tendido eléctrico por fuerte viento e incendio
|12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 11
|16.56
|Finalizado
|4
|Láminas cortaron el alumbrado público (corto circuito)
|8a. avenida 36-29, zona 8
|16.59
|Finalizado
|5
|Ramas de árbol caídas
|6a. calle y 16 avenida, zona 21
|17.02
|En proceso
|6
|Inundación por fuerte lluvia
|Bulevar ingreso a Cenma, paso a desnivel Telenisa
|17.04
|En proceso
|7
|Árbol caído
|13 calle y 13 avenida, zona 11
|17.05
|En proceso
|8
|Poste de alumbrado quebrado por fuerte viento
|9a. avenida 7-00 interior Hospital de Infectología, zona 11
|17.06
|En proceso
|9
|Valla publicitaria caída por fuertes vientos
|Calzada Aguilar Batres y 2a. calle, zona 11
|17.08
|En proceso
|10
|Láminas de vivienda desprendidas por fuertes vientos
|13 avenida y 26 calle, colonia La Libertad, zona 13
|17.09
|En proceso
|11
|Árbol caído
|6a. calle 10-51, colonia Aurora 1, zona 13
|17.13
|En proceso
|12
|Ramas caídas en tendido eléctrico
|12 calle y 15 avenida, zona 1
|17.16
|En proceso
|13
|Muro sobre cables de vivienda
|Anillo Periférico y 6a. calle, zona 7
|17.17
|En proceso
|14
|Láminas desprendidas de vivienda y caen en cables
|8a. calle y 9a. avenida, zona 6
|17.28
|En proceso
|15
|Poste de alumbrado público afectado
|6a. calle 7-87, zona 1, frente al CUM
|17.30
|En proceso
|16
|Estructura metálica caída por fuertes vientos
|12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 11
|17.35
|En proceso
|17
|Árbol caído
|7a. avenida 6-81, zona 14
|17.38
|En proceso
|18
|Árbol caído
|20 avenida A, calle frente a Unicar, zona 2
|17.40
|En proceso
|19
|Desprendimiento de techo en tendido eléctrico
|38 avenida 36-00, zona 8
|17.42
|En proceso
|20
|Árbol caído
|12 avenida y 12 calle, zona 11
|17.45
|En proceso
Valla publicitaria, metida dentro de una casa, fue a caer en varios techos de calzada Aguilar Batres 2 calle zona 12. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/WXdZxAdtxa— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 10, 2025
Se desplomó 1 árbol cerca del Centro Universitario Metropolitano en la zona 11.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 10, 2025
PMT apoya en desvíos viales para que accionen otras instituciones municipales y habilitar el tramo. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT… pic.twitter.com/xMzDKHoSad
Bomberos Municipales y agentes PMT están retirando árbol que bloqueó la 13 calle 13 avenida zona 12. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/QMRmml4zy7— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 10, 2025
Apoyo municipal en zona 8, por los fuertes vientos hay daños en algunas casas y varios negocios. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT. pic.twitter.com/ygpZvPL2j8— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 9, 2025
Remolino al sur - occidente de la ciudad provoca daños en techos de casas, estallido de transformadores eléctricos, además hay falta de energía eléctrica en varios sectores.#TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/aSjqTuLwEo— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 9, 2025
Árbol bloquea Periférico 13 calle zona 11.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 9, 2025
Iniciaron maniobras y acciones de trabajadores municipales, junto a motoristas y otros vecinos, para habilitar tránsito hacia Majadas, por árbol que cayó en puente Cejusa.
No hay heridos. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala… pic.twitter.com/ji8bMJ344S