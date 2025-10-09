Valla gigante cae sobre varias casas por fuerte tormenta: 20 emergencias colapsan la ciudad

Un fuerte aguacero con viento causó al menos 20 emergencias este jueves en la capital, entre ellas la caída de una valla en la Aguilar Batres.

Valla publicitaria cae sobre viviendas

Valla publicitaria colapsa sobre varias viviendas en la calzada Aguilar Batres, zona 11, tras los fuertes vientos registrados la tarde de este jueves. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Un fuerte aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento provocó la caída de una valla publicitaria en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y zona 12 de la capital; además, las autoridades reportan, por lo menos, otros 20 incidentes relacionados con el temporal.

La tarde de este jueves 9 de octubre, un repentino aguacero acompañado de viento sorprendió a vecinos de la calzada Aguilar Batres, entre la 2ª calle de las zonas 11 y 12.

Según reportó Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, la valla cayó sobre varias viviendas. A pesar del tamaño de la estructura, de forma preliminar no se reportan personas heridas.

Montejo también indicó que el colapso provocó daños en el servicio de energía eléctrica del área.

Autoridades se mantienen en el lugar para evaluar los daños y retirar la estructura.

Las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde de este jueves provocaron al menos 20 emergencias en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, según el reporte oficial de las autoridades municipales. Entre los incidentes destacan caídas de árboles, postes, vallas publicitarias y láminas desprendidas, así como daños en tendidos eléctricos y una inundación en el paso a desnivel de Telenisa, zona 12.

Resumen de emergencias reportadas

Tipo de emergenciaDirecciónHora de inicioEstado
1Árbol caídoAvenida Las Américas y 23 calle, zona 1416.34Finalizado
2Árbol caídoDiagonal 20 y 13 calle, zona 1116.51En proceso
3Láminas sobre tendido eléctrico por fuerte viento e incendio12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 1116.56Finalizado
4Láminas cortaron el alumbrado público (corto circuito)8a. avenida 36-29, zona 816.59Finalizado
5Ramas de árbol caídas6a. calle y 16 avenida, zona 2117.02En proceso
6Inundación por fuerte lluviaBulevar ingreso a Cenma, paso a desnivel Telenisa17.04En proceso
7Árbol caído13 calle y 13 avenida, zona 1117.05En proceso
8Poste de alumbrado quebrado por fuerte viento9a. avenida 7-00 interior Hospital de Infectología, zona 1117.06En proceso
9Valla publicitaria caída por fuertes vientosCalzada Aguilar Batres y 2a. calle, zona 1117.08En proceso
10Láminas de vivienda desprendidas por fuertes vientos13 avenida y 26 calle, colonia La Libertad, zona 1317.09En proceso
11Árbol caído6a. calle 10-51, colonia Aurora 1, zona 1317.13En proceso
12Ramas caídas en tendido eléctrico12 calle y 15 avenida, zona 117.16En proceso
13Muro sobre cables de viviendaAnillo Periférico y 6a. calle, zona 717.17En proceso
14Láminas desprendidas de vivienda y caen en cables8a. calle y 9a. avenida, zona 617.28En proceso
15Poste de alumbrado público afectado6a. calle 7-87, zona 1, frente al CUM17.30En proceso
16Estructura metálica caída por fuertes vientos12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 1117.35En proceso
17Árbol caído7a. avenida 6-81, zona 1417.38En proceso
18Árbol caído20 avenida A, calle frente a Unicar, zona 217.40En proceso
19Desprendimiento de techo en tendido eléctrico38 avenida 36-00, zona 817.42En proceso
20Árbol caído12 avenida y 12 calle, zona 1117.45En proceso

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Daños por lluvias en Guatemala Lluvias en Guatemala Temporada de lluvias 2025 
