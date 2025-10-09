Valla gigante cae sobre varias casas por fuerte tormenta: 20 emergencias colapsan la ciudad

Un fuerte aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento provocó la caída de una valla publicitaria en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y zona 12 de la capital; además, las autoridades reportan, por lo menos, otros 20 incidentes relacionados con el temporal.

La tarde de este jueves 9 de octubre, un repentino aguacero acompañado de viento sorprendió a vecinos de la calzada Aguilar Batres, entre la 2ª calle de las zonas 11 y 12.

Según reportó Amílcar Montejo, jefe de Comunicación de Emetra, la valla cayó sobre varias viviendas. A pesar del tamaño de la estructura, de forma preliminar no se reportan personas heridas.

Montejo también indicó que el colapso provocó daños en el servicio de energía eléctrica del área.

Autoridades se mantienen en el lugar para evaluar los daños y retirar la estructura.

Las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde de este jueves provocaron al menos 20 emergencias en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, según el reporte oficial de las autoridades municipales. Entre los incidentes destacan caídas de árboles, postes, vallas publicitarias y láminas desprendidas, así como daños en tendidos eléctricos y una inundación en el paso a desnivel de Telenisa, zona 12.

Resumen de emergencias reportadas

Nº Tipo de emergencia Dirección Hora de inicio Estado 1 Árbol caído Avenida Las Américas y 23 calle, zona 14 16.34 Finalizado 2 Árbol caído Diagonal 20 y 13 calle, zona 11 16.51 En proceso 3 Láminas sobre tendido eléctrico por fuerte viento e incendio 12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 11 16.56 Finalizado 4 Láminas cortaron el alumbrado público (corto circuito) 8a. avenida 36-29, zona 8 16.59 Finalizado 5 Ramas de árbol caídas 6a. calle y 16 avenida, zona 21 17.02 En proceso 6 Inundación por fuerte lluvia Bulevar ingreso a Cenma, paso a desnivel Telenisa 17.04 En proceso 7 Árbol caído 13 calle y 13 avenida, zona 11 17.05 En proceso 8 Poste de alumbrado quebrado por fuerte viento 9a. avenida 7-00 interior Hospital de Infectología, zona 11 17.06 En proceso 9 Valla publicitaria caída por fuertes vientos Calzada Aguilar Batres y 2a. calle, zona 11 17.08 En proceso 10 Láminas de vivienda desprendidas por fuertes vientos 13 avenida y 26 calle, colonia La Libertad, zona 13 17.09 En proceso 11 Árbol caído 6a. calle 10-51, colonia Aurora 1, zona 13 17.13 En proceso 12 Ramas caídas en tendido eléctrico 12 calle y 15 avenida, zona 1 17.16 En proceso 13 Muro sobre cables de vivienda Anillo Periférico y 6a. calle, zona 7 17.17 En proceso 14 Láminas desprendidas de vivienda y caen en cables 8a. calle y 9a. avenida, zona 6 17.28 En proceso 15 Poste de alumbrado público afectado 6a. calle 7-87, zona 1, frente al CUM 17.30 En proceso 16 Estructura metálica caída por fuertes vientos 12 avenida y 12 calle, colonia Roosevelt, zona 11 17.35 En proceso 17 Árbol caído 7a. avenida 6-81, zona 14 17.38 En proceso 18 Árbol caído 20 avenida A, calle frente a Unicar, zona 2 17.40 En proceso 19 Desprendimiento de techo en tendido eléctrico 38 avenida 36-00, zona 8 17.42 En proceso 20 Árbol caído 12 avenida y 12 calle, zona 11 17.45 En proceso

Se desplomó 1 árbol cerca del Centro Universitario Metropolitano en la zona 11.



PMT apoya en desvíos viales para que accionen otras instituciones municipales y habilitar el tramo. #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT… pic.twitter.com/xMzDKHoSad — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 10, 2025