Variante delta es la causante del 78% de los contagios en Guatemala y expertos advierten de que en pocos días llegará al 100%

César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud, informó que, de acuerdo con el informé que se hará público en las próximas horas, el 78 por ciento de los casos de coronavirus registrado en el país son causado por la variante delta, lo que les causa preocupación debido a lo contagioso que esta suele ser.

Conde señaló que para la redacción del informé se analizaron 60 muestras de contagios, de las cuales el 78% fueron causadas por delta, lo que, además, refleja un incremento comparado con el informe anterior del 9 de septiembre, cuando era el 65%.

También dijo que, si la tendencia de contagios no cambia, en un mes delta habría desplazado al resto de variantes presente en Guatemala y el 100 % de los contagios serían responsabilidad de esta.

Para Conde lo preocupante es que delta es altamente contagiosa; por ejemplo, con la variante original del coronavirus una persona infectada puede transmitir la enfermedad a entre 2 y cuatro individuos más, pero con delta el número se eleva de 5 a 8.

“Es preocupante porque de una persona enferma se pueden contagiar entre 5 y 8 personas. Delta ya nos vino a pasar y los casos se van a disparar porque es mucho más contagiosa”, dijo Conde.

Añadió que detrás de delta está la gama, aunque solo con el 5% de los casos positivos.

El experto hace un llamado a la población a no bajar la guardia, usar mascarilla en todo momento, evitar las aglomeraciones, no salir de casa si no es necesario y vacunarse.

Casos

El Ministerio de Salud informó este jueves que el país registró 4 mil 37 contagios nuevos de coronavirus, de un total de 16 mil 999 pruebas efectuadas en los diferentes laboratorios del país. Además, se contabilizan 56 muertes ocurridas en fechas anteriores y 0 en las últimas 24 horas.

Con estos datos, el país suma 542 mil 24 contagios y 13 mil 241 fallecidos. Los pacientes recuperados suman 494 mil 370 y los casos activos, 34 mil 406.

En lo que va del mes de septiembre, el promedio de los casos activos se mantiene en 43 mil 572 diarios.

El mayor número de casos activos en el mes se reportó el 3 de septiembre, con 52 mil 467, seguido por el 4 de septiembre, con 51 mil 516.