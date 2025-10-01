Bloquean el km 51 de la ruta Interamericana para exigir reanudación de obras

Los afectados aseguran que el abandono de los trabajos ha provocado pérdidas económicas en el sector. Algunos comercios incluso han cerrado.

La obra está detenida en el kilómetro 51.5, en la entrada a El Tejar. Los vecinos afirmaron que, pese a reuniones con el ministro de Comunicaciones y representantes del Fondo Social, no han recibido respuesta.

Los daños en la calle han reducido las ventas y generado pérdidas por miles de quetzales.

Un vecino que vende leña explicó que debe ingresar el producto con troquet pues no permiten la circulación de vehículos. Pidió que se agilicen los trabajos lo antes posible.

Con información de Víctor Chamalé.