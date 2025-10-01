Bloquean el km 51 de la ruta Interamericana para exigir reanudación de obras

Comunitario

Bloquean el km 51 de la ruta Interamericana para exigir reanudación de obras

Vecinos de la Calle Real, El Tejar, Chimaltenango, expresan su inconformidad porque la empresa a cargo de un proyecto se retiró tras recibir amenazas de supuestos extorsionistas.

|

Calle Real de El Tejar, Chimaltenango(Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Vecinos bloquean el kilómetro 51 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Los afectados aseguran que el abandono de los trabajos ha provocado pérdidas económicas en el sector. Algunos comercios incluso han cerrado.

La obra está detenida en el kilómetro 51.5, en la entrada a El Tejar. Los vecinos afirmaron que, pese a reuniones con el ministro de Comunicaciones y representantes del Fondo Social, no han recibido respuesta.

Los daños en la calle han reducido las ventas y generado pérdidas por miles de quetzales.

Un vecino que vende leña explicó que debe ingresar el producto con troquet pues no permiten la circulación de vehículos. Pidió que se agilicen los trabajos lo antes posible.

Con información de Víctor Chamalé.

ESCRITO POR:

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS