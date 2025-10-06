Vecinos de San Martín Sacatepéquez exigen el retiro de la PNC tras denuncias de abuso y agentes ebrios

Vecinos del municipio de San Martín Sacatepéquez exigieron el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de un altercado registrado durante la noche del domingo pasado, cuando pobladores impidieron la consignación de una pareja y denunciaron que los policías actuaban bajo efectos de licor.

La situación generó tensión entre los habitantes y las autoridades, lo que derivó en daños en la subestación de la PNC, según confirmó la Comisaría 41 de Quetzaltenango.

De acuerdo con reportes locales, los dos agentes involucrados estuvieron desaparecidos durante varias horas. Más tarde, se presentaron en la estación policial de Concepción Chiquirichapa, donde fueron puestos a disposición de la Inspectoría General para su investigación.

El alcalde de San Martín Sacatepéquez, Mike Gómez, informó que la subestación se mantiene cerrada, ya que la comunidad ha reiterado su rechazo a la presencia policial. “No es la primera vez que se reporta a policías ebrios en el servicio”, señaló.

Autoridades policiales indicaron que, de comprobarse los señalamientos de la comunidad, los agentes podrían enfrentar sanciones disciplinarias, incluso la destitución.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

