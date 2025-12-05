Vehículos varados, derrame de combustible, accidentes y obras ralentizan el paso en rutas a oriente y occidente

Este viernes 5 de diciembre, autoridades de tránsito reportan complicaciones en la circulación vehicular en varios puntos del área metropolitana, en especial en las zonas 10 y 15 de la capital, Mixco, Villa Nueva y la ruta Interamericana.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el tránsito se ha tornado lento en zonas 10 y 15, como consecuencia del cierre vial en la entrada a San José Pinula, donde se construye un distribuidor vial. Además, se reporta congestionamiento en el viaducto hacia Olmeca, debido al paso complicado de transporte pesado.

En el kilómetro 8 de la ruta a El Salvador se realizan trabajos de limpieza por un derrame de diésel ocasionado por un cabezal. Asimismo, dos vehículos con desperfectos mecánicos obstaculizan el paso en los kilómetros 12 y 16.4 de esa ruta.

Montejo explicó que “una serie de inconvenientes afectan la ruta hacia oriente, en especial en el área de Fraijanes, San José Pinula y Santa Catarina Pinula”. Indicó que se produjo un derrame de combustible en el kilómetro 18, lo que generó fuerte lentitud en la salida de la capital.

En Mixco, la PMT reportó colisión de un motorista en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, en dirección hacia occidente, lo que afectó el tránsito en el sector. También se notificó carga vehicular desde el redondel de Bosques de San Nicolás hacia Las Guacamayas y maniobras de una grúa para retirar un tráiler con fallas en el bulevar San Cristóbal, zona 8 de ese municipio.

Continúan además los trabajos de perforación de pilotes en la 34 calle B de Lo de Bran I, zona 6, lo que mantiene lento el paso en los bulevares Carolingia y El Caminero hacia Las Cuchillas.

En Villa Nueva, la PMT reportó fuerte carga vehicular en la CA-9 Norte y CA-9 Sur. En ambos sentidos de Bárcenas y en el bulevar El Frutal también se registra tránsito lento, pese a la habilitación de carriles reversibles.

Un peatón también fue atropellado en la 28 calle de la calzada Aguilar Batres, con dirección al sur, lo que agravó la movilidad en esa vía.

En la ruta Interamericana, un motorista falleció en un accidente ocurrido en el kilómetro 37, sector de Manzanales, Sumpango, Sacatepéquez, con dirección a la ciudad de Guatemala. El percance, en el que se vio involucrada una motocicleta azul con placas M 979KXK, fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios. La zona permanece con tránsito complicado.

Las autoridades recomiendan a los conductores programar sus rutas y mantenerse atentos a los reportes de las PMT para evitar mayores complicaciones.

Vehículo empotrado en poste de alumbrado público, sobre Puente San Marino Zona 8, agentes PMT y PNC apoyan en el lugar. #TránsitoMixco pic.twitter.com/QVpEw3DP2M — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) December 6, 2025

Alta carga vehicular sobre Calzada San Juan con sentido hacia bulevar El Caminero y Mixco Norte. #TránsitoMixco pic.twitter.com/kwD096Ztn4 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) December 6, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

