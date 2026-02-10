Velero naufraga frente a Puerto Barrios por mal tiempo y Ejército rescata al tripulante extranjero

Efectivos del Comando Naval del Caribe del Ejército efectuó este martes 10 de febrero una operación de búsqueda y salvamento en aguas del Caribe guatemalteco, en Puerto Barrios, Izabal, luego de haber recibido una llamada de auxilio por desperfectos mecánicos en un velero de bandera extranjera, informaron fuentes oficiales.

Se informó que una lancha de reacción inmediata zarpó hacia el área que fue marcada por el tripulante de la embarcación, por lo que horas después se ubicó la embarcación a varias millas náuticas de la costa.

El Ejército informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, el velero presentó mayores daños estructurales y posteriormente se hundió en el mar.

“La víctima de nacionalidad extranjera fue rescatado a tiempo, resguardando su vida y trasladado de forma segura al Apostadero Naval Punta de Manabique, donde recibió primeros auxilios”, señala una publicación del Ejército en sus redes sociales. Las autoridades no dieron a conocer la nacionalidad de la persona rescatada ni el rumbo que llevaba la embarcación.