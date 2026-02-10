Comunitario
Velero naufraga frente a Puerto Barrios por mal tiempo y Ejército rescata al tripulante extranjero
Ejército rescata a extranjero que reportó desperfectos en el velero que viajaba en aguas del Caribe guatemalteco. El mal tiempo hizo colapsar la embarcación y esta se hundió en el mar.
Velero de bandera extranjera se hunde en el Caribe guatemalteco tras sufrir desperfectos mecánicos y colapsar por el mal tiempo. (Foto Prensa Libre: Tomada de @Ejercito_GT)
Efectivos del Comando Naval del Caribe del Ejército efectuó este martes 10 de febrero una operación de búsqueda y salvamento en aguas del Caribe guatemalteco, en Puerto Barrios, Izabal, luego de haber recibido una llamada de auxilio por desperfectos mecánicos en un velero de bandera extranjera, informaron fuentes oficiales.
Se informó que una lancha de reacción inmediata zarpó hacia el área que fue marcada por el tripulante de la embarcación, por lo que horas después se ubicó la embarcación a varias millas náuticas de la costa.
El Ejército informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, el velero presentó mayores daños estructurales y posteriormente se hundió en el mar.
“La víctima de nacionalidad extranjera fue rescatado a tiempo, resguardando su vida y trasladado de forma segura al Apostadero Naval Punta de Manabique, donde recibió primeros auxilios”, señala una publicación del Ejército en sus redes sociales. Las autoridades no dieron a conocer la nacionalidad de la persona rescatada ni el rumbo que llevaba la embarcación.
En el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, personal del Comando Naval del Caribe del Ejército de Guatemala, realizó una operación de búsqueda y salvamento en aguas del Caribe guatemalteco, luego de recibir una llamada de auxilio por desperfectos mecánicos y vía de agua en… pic.twitter.com/oGfyOC32vf— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) February 11, 2026