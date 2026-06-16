Verduras registran alzas de hasta 40% por efectos de las lluvias y el transporte

Las lluvias de las últimas semanas y los costos asociados al transporte continúan afectando el bolsillo de los consumidores en los mercados del país.

Comerciantes consultados indicaron que varias verduras han registrado aumentos de precio debido a las condiciones climáticas que afectan la producción agrícola. Entre los productos más afectados figuran la papa, la cebolla, la zanahoria, la remolacha y el güisquil.

Según los vendedores, algunos alimentos han incrementado su precio hasta en un 40% en comparación con semanas anteriores. Los aumentos oscilan entre Q2 y Q6 por producto, según la oferta y la demanda.

Los comerciantes explican que las constantes lluvias provocan daños en los cultivos, pérdidas de cosechas y dificultades para trasladar los productos a los centros de distribución, factores que terminan reflejándose en el precio final para los consumidores.

A esto se suma el costo del combustible, que influye en el transporte de mercadería desde las áreas de producción hasta los mercados. Los agricultores deben invertir más recursos para mantener sus cultivos y enfrentar las condiciones climáticas adversas.

Por otro lado, los vendedores señalaron que las semillas y la carne de res mantienen precios estables. En el caso de la carne, los costos varían principalmente según la calidad del producto, con precios que oscilan entre Q37 y Q43 por libra.

Aseguran que, mientras persistan las lluvias y las dificultades en la producción agrícola, no descartan que algunos productos continúen registrando variaciones en sus precios durante las próximas semanas. A ello se suma la canícula advertida por el Insivumeh.

Edna Ramírez, comerciante, dijo que la mayoría de los productos que se adquieren en la capital provienen del altiplano, por lo que el costo de los fletes se ha incrementado de forma considerable. Aseguró que, pese al aumento del costo del transporte, tratan de no elevar los precios de manera desmedida.

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