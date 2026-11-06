Viceministra de Hospitales renuncia y Salud solicita informe por supuesto caso de nepotismo

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Viceministra de Hospitales renuncia y Salud solicita informe por supuesto caso de nepotismo

El Ministerio de Salud solicitó un informe circunstanciado al Hospital Roosevelt tras la renuncia de la viceministra de Hospitales.

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Sede del Ministerio de Salud en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García, y compartió algunos detalles que habrían incidido en la decisión.

La cartera informó que aceptó la renuncia y efectuó el trámite correspondiente ante la Presidencia.

Añadió que evalúa los perfiles de posibles candidatos para seleccionar al más adecuado y continuar el trabajo en la red hospitalaria, con el fin de garantizar el servicio médico a los usuarios.

Afirmó que la viceministra presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Sin embargo, el ministro Joaquín Barnoya solicitó un informe circunstanciado al Hospital Roosevelt.

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Agregó que se analiza el informe, pues se presume que la exfuncionaria habría contratado a un pariente en ese hospital.

Salud afirmó que la revisión continúa independientemente de la renuncia. Indicó que las decisiones se toman con base en evidencia, por lo que no se puede adelantar una medida sin tener los resultados de la investigación.

Orozco García sería la tercera viceministra de Hospitales que renuncia al cargo durante el gobierno de Bernardo Arévalo.

En declaraciones a La Red el jueves, la presidenta en funciones, Karin Herrera, confirmó que firmó el acuerdo gubernativo para aceptar la renuncia de la viceministra.

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Herrera añadió que, en su carta, Orozco García daba a entender que la renuncia fue por motivos personales.

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