El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) autorizó la adjudicación de la licitación pública internacional por Q215.2 millones para un proyecto de electrificación rural, que será financiado con parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La aprobación del Consejo Directivo se efectuó el 11 de noviembre último, luego de que el Comité de Evaluación, que recibió las ofertas el 1 de julio del 2026, determinara que procedía la adjudicación.

Según los documentos y la información divulgados en el sistema Guatecompras, se recibieron dos ofertas.

La oferta adjudicada asciende a Q215 millones 213 mil 24.40, presentada por la Asociación en Participación (APCA), integrada por las siguientes entidades: Importadora de Materiales Eléctricos, S. A. (Impelsa); Rudy Israel Cienfuegos Cordón, propietario de la empresa mercantil Representaciones CEM; Ana Celeste Coutiño Mendizábal, propietaria de la empresa mercantil Proase; Prefabricados Cifa, S. A..

El otro oferente fue la empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S. A. de C. V., que presentó una propuesta por Q174 millones 603 mil 167.01.

Consultado acerca de las razones de la adjudicación, el Inde explicó que la oferta presentada por la Asociación en Participación (APCA), integrada por Impelsa, Representaciones CEM, Proase y Prefabricados Cifa, contempló los tres lotes de obras objeto de la licitación, por un monto total de Q215 millones 213 mil 24.40, mientras que la empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado, S. A. de C. V., presentó una oferta por Q174.6 millones, correspondiente únicamente a dos de los tres lotes licitados.

Tomando en cuenta ello, los montos totales ofertados no son directamente comparables, debido a que corresponden a distintos alcances de contratación, añadió el instituto. Respecto a que la primera oferta fue considerada la más baja, se deriva como resultado del proceso de evaluación económica, en el cual se tomó en cuenta el alcance de las obras y no solo el monto total presentado por cada oferente, se agregó

Segundo intento

Para el Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) se aprobó un préstamo de US$120 millones, de los cuales el 50% es financiado por el BID y el otro 50%, por la cooperación de Corea. Se decidió efectuar las licitaciones en varias fases.

En agosto del 2025 se lanzó la primera licitación para la fase inicial. En esa oportunidad, la asociación en participación conformada por Impelsa-CEM-Cifa, S. A., fue la única oferente. El primer evento fue declarado no adjudicado el 13 de marzo del 2026, según el sistema Guatecompras.

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En este segundo concurso, las referidas empresas volvieron a presentarse como asociación en participación, que resultó adjudicada.

Importadora de Materiales Eléctricos, S. A., registra varios nombres comerciales, entre ellos Impelsa. Según Guatecompras, del 2004 al 25 de noviembre del 2026 acumula 850 adjudicaciones por concurso, por Q447.2 millones. Este monto incluye los Q215.2 millones de la reciente adjudicación del Inde y Q232 millones de otros concursos.

Entre los años anteriores con mayores montos figura el 2025, con Q53.2 millones en 110 adjudicaciones, principalmente del Inde, municipalidades y empresas eléctricas municipales, así como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en algunos casos.

Entre estas adjudicaciones figura un contrato por Q34 millones, otorgado por el Inde en octubre del 2025, para el suministro de transformadores de potencia para el sistema occidental, y otro por Q10.1 millones para el suministro, montaje y puesta en operación de un transformador de potencia de la planta hidroeléctrica Los Esclavos, también adjudicado por esa institución.

En otros años destacan las adjudicaciones por Q25 millones en el 2011; Q10.5 millones en el 2019; Q15.6 millones en el 2020; Q21 millones en el 2021; Q13 millones en el 2023, y Q22.9 millones en el 2024.

En qué consiste el proyecto

El proyecto licitado está dividido en tres bloques y prevé cubrir entre 10 mil y 12 mil hogares en 133 comunidades. El plazo para la entrega de las obras es de 10 meses, a partir de la orden de inicio.

Los lotes están distribuidos de la siguiente manera:

Primer lote: 46 comunidades, de las cuales 31 están en Cobán, Alta Verapaz; 13 en Nentón y dos en Cuilco, ambos municipios de Huehuetenango.

46 comunidades, de las cuales 31 están en Cobán, Alta Verapaz; 13 en Nentón y dos en Cuilco, ambos municipios de Huehuetenango. Segundo lote: 47 comunidades de Alta Verapaz, distribuidas en Raxruhá (13), San Pedro Carchá (21) y Fray Bartolomé de las Casas (tres).

47 comunidades de Alta Verapaz, distribuidas en Raxruhá (13), San Pedro Carchá (21) y Fray Bartolomé de las Casas (tres). Tercer lote: 40 comunidades, de las cuales 23 están en Cobán y seis en San Juan Chamelco, Alta Verapaz; seis en Chicamán, Quiché, y cinco en Rabinal, Baja Verapaz.

El Inde cuenta con dos préstamos del BID para electrificación rural. Sin embargo, durante este año, las autoridades de la institución han sido cuestionadas en el Congreso de la República por el poco avance en su ejecución.

Uno de estos préstamos es por US$120 millones para el Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier), aprobado mediante el decreto 23-2025 del Congreso de la República, al cual corresponde la licitación cuya adjudicación por Q215.2 millones fue autorizada en noviembre por el Consejo Directivo.

El otro préstamo es por US$250 millones para la implementación del Programa de Acceso a la Electrificación Rural (Paer), aprobado mediante el decreto 30-2024.

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Armando Martínez Aguilar, gerente general del Inde, explicó que con el Pier se busca beneficiar a unos 40 mil hogares de 540 comunidades, las cuales ya están identificadas y cuentan con una solicitud en firme.

Explicó que la institución tiene la responsabilidad de electrificar comunidades del norte del país, pero, si estas no presentan una solicitud, no se pueden ejecutar las obras.

Refirió que, luego de la adjudicación de la primera licitación, comienza el proceso formal para la ejecución del primer programa.

Para la segunda licitación se elaboran los términos de referencia, con la cual se prevé llegar a otras 110 comunidades y beneficiar a ocho mil hogares. Se espera tener listo el tercer concurso a finales de este año y el cuarto, alrededor de abril del 2027.

El funcionario indicó que el proceso se efectúa con base en el reglamento de contrataciones del BID y está a cargo del Inde.

En cuanto al Paer, se prevé conectar o electrificar a unos 70 mil hogares de mil 200 comunidades. En julio último se cumplieron las condiciones previas del préstamo, lo que permitió iniciar los preparativos para las licitaciones.

Se espera identificar al 50% de las comunidades en el 2027 y comenzar la ejecución durante el primer semestre de ese año.

El Pier se ejecutará mediante la ampliación de la red eléctrica, es decir, por el mecanismo convencional. Mientras que, en el Paer, se prevé que el 85% se ejecute mediante la ampliación de la red y el 15%, con sistemas aislados, como los fotovoltaicos, destinados a comunidades alejadas de las redes de distribución eléctrica o cercanas a áreas protegidas.

Proyectos con fondos propios, sistemas fotovoltaicos aislados

La institución también cuenta con proyectos de electrificación financiados con fondos propios, para los cuales destina aproximadamente Q350 millones anuales, según Martínez.

En este caso, explicó que la modalidad de contratación es mediante el Sistema de Compras Abierto (Sicoa), por un plazo de dos años, que permite habilitar los contratos cuando las ofertas cumplen con las condiciones establecidas.

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Los proyectos con este mecanismo comenzaron a implementarse en agosto del 2026 y contempla adquisiciones hasta agosto del 2028.

Con este modelo de contratación, conforme se identifican las comunidades y los proyectos cuentan con la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se adjudica automáticamente su ejecución, añadió el funcionario.

De esta manera, se efectúa un proceso abierto de contratación y las obras comienzan a ejecutarse conforme se aprueban los proyectos de las comunidades.

La licitación se inició a principios de este año y fue adjudicada en julio. Con esta modalidad se prevé conectar a entre 30 mil y 35 mil hogares en dos años.

Los programas Pier y Paer se concentran en seis departamentos: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Petén. Para el resto del país se utilizan fondos propios.

Licitación de sistemas aislados

Actualmente está en desarrollo un concurso público para el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas fotovoltaicos aislados individuales, mediante el Sicoa.

Según las bases del evento y el listado preliminar, se prevé beneficiar a 20 mil 55 hogares de 300 comunidades, distribuidas en seis regiones:

Norte: Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Alta Verapaz y Baja Verapaz. Nororiental: Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa.

Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa. Suroriental: Santa Rosa.

Santa Rosa. Suroccidental: San Marcos.

San Marcos. Noroccidental: Quiché y Huehuetenango.

Quiché y Huehuetenango. Petén: Petén.

Respecto a esta licitación, la recepción de ofertas se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2026.

Para este evento se recibieron nueve ofertas, según el Inde, aunque no se han informado los montos:

Proase, Construvisión 2,000, Productora y Comercializadora Palencia, Primoc, Constructora VL, Power Quality Systems, S. A., Industrias Expertas, S. A., Ingeniería y Ambiente, S. A., Constructora Heni, S. A.

Posteriormente, la Junta deberá evaluar las ofertas, para lo cual se contempla un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles. El resultado de la evaluación será sometido a consideración del Consejo Directivo del Inde para que emita la resolución correspondiente.