Video muestra a motorista destruyendo su moto por multa de tránsito; autoridades confirman que no sería consignada

Durante un operativo de tránsito realizado en la ruta del Túnel a Bárcenas, en Villa Nueva, un motorista fue captado mientras desmantelaba su propia motocicleta, luego de ser notificado de una multa por no portar licencia de conducir. El insólito hecho quedó registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales.

En la grabación se escucha al conductor decir: “Si se la van a llevar, que se la lleven así”, mientras arranca partes de su vehículo. Sin embargo, autoridades de tránsito aclararon que la sanción impuesta no implicaba la consignación del vehículo.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, explicó que al conductor únicamente se le iba a extender una multa de Q400 por no portar licencia. “Ni siquiera se le iba a consignar la motocicleta, pero él la dejó abandonada en el lugar, por lo que agentes de la PNC tomaron el procedimiento”, detalló.

La motocicleta estaba solvente y no tenía reporte de robo, según indicó la portavoz. “No se entiende la reacción del piloto. Consideramos que pudo haber estado bajo efectos de alcohol. No se sabe”, agregó.

“Al momento en que los agentes le notificaron que sería sancionado por no portar su licencia, porque no la presentó, empezó a arrancar las piezas de su moto y la dejó abandonada”, relató Santos.

Recomendaciones tras hechos recientes

La vocera recordó que solo el pasado fin de semana, cuatro personas murieron en incidentes de tránsito en Villa Nueva, tres de ellas motoristas. En ese contexto, reiteró la importancia del cumplimiento de las normas viales.

“La recomendación es el uso correcto del casco protector, especialmente en esta época lluviosa. Y, segundo, que la licencia no es solo para evitar una sanción en materia de tránsito. Más allá de eso, es el documento que los faculta para circular legalmente”, señaló.

Santos advirtió que no portar licencia de conducir puede tener consecuencias legales y prácticas. “Al momento de un hecho de tránsito, los pilotos pierden todas sus garantías y derechos, como el de solicitar el pago de gastos médicos”, explicó.

La funcionaria también exhortó a los conductores a mantener una actitud responsable ante los controles viales. “Quienes toman este tipo de actitudes son los únicos perjudicados”, puntualizó.

Piloto de bus ebrio también fue sancionado

Durante el mismo operativo, las autoridades identificaron y sancionaron al conductor de un autobús que manejaba bajo efectos del alcohol mientras transportaba a más de 50 personas, lo cual representaba un grave riesgo.

Las multas por conducir en estado de ebriedad oscilan entre Q10 mil y Q50 mil para conductores con licencia profesional. En estos casos, el juez de asuntos municipales y de tránsito puede ordenar la suspensión temporal del permiso, según la gravedad de la falta.

Para conductores particulares, como motoristas o automovilistas, la sanción establecida es de Q5 mil.

