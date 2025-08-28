Video muestra violento altercado entre pilotos que se embisten con sus vehículos en la Petapa

Comunitario

Dos automovilistas colisionaron varias veces en plena avenida Petapa y ni la PMT ni la PNC tienen registro de lo sucedido, pese al riesgo que supuso el incidente para pilotos y transeúntes.

Dos automovilistas se embisten con sus vehículos en plena avenida Petapa, mientras otros conductores observan sin poder avanzar. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

La 52 calle de la avenida Petapa, zona 12 de la capital, se convirtió este miércoles 28 de agosto en una pista de autos chocones. Dos conductores que discutían por el paso decidieron enfrentarse de una forma poco común y peligrosa: embistieron sus vehículos en repetidas ocasiones hasta causarles serios daños. Uno de los automóviles fue arrastrado más de 100 metros.

Todo quedó documentado por automovilistas que transitaban por el lugar durante la hora pico. Los videos se viralizaron en redes sociales, donde se generó un debate sobre responsabilidad al volante y tolerancia en el tránsito.

Testigos calificaron de peligrosas las maniobras, ya que ocurrieron en una de las vías más transitadas de la Ciudad de Guatemala, justo cuando miles de personas se movilizan para llegar a sus empleos.

Sin embargo, ni la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala ni la Policía Nacional Civil (PNC) tienen registro del hecho, pese a que en las imágenes se observa a un agente de la PMT en el lugar, y testigos señalan que una autopatrulla de la PNC circulaba a pocos metros.

Usuarios en la red social X expresaron su indignación:

“Gente acomplejada que no cede un centímetro, que no deja que ningún carro lo rebase. Peor si le piden vía, porque en su cerebro cavernícola sienten que les van a robar algo. Será su ego, su inseguridad. En fin, gente traumada con licencia tras el volante —¡o sin licencia!—”, escribió @Julio_Quixtan.

“Lo más curioso de todo: enfrente del @PMTMuniGuate de la @muniguate, una vez más, solo de adorno están en las calles de la ciudad”, cuestionó @charlestonegt.

“Gentuza sin cerebro, desahogando sus resentimientos familiares y de toda índole. Perjudican a otros conductores, provocan tráfico y riesgo. Mediocres”, opinó @martavillacj1.

“Seguramente son los denominados jaladores. Ellos son la anarquía en su máxima expresión, y como los vehículos que conducen son de dudosa procedencia, les importa un comino jugar a los autos chocones. Se ve a diario en calles y avenidas de la capital. ¡Son unos verdaderos cafres!”, escribió @HugoDeL16107145.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Rosmery Ávila

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia, especializada en historias y en periodismo comunitario.

Lee más artículos de Rosmery Ávila

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tánsito Frenemos los accidentes Frenemos los accidentes de Tránsito PMT de Guatemala PNC de Guatemala 
Prensa Libre