Volcán de Fuego lanza ceniza sobre comunidades de Escuintla y Sacatepéquez; explosiones provocan retumbos

El Observatorio Volcánico del volcán de Fuego reporta entre ocho y 14 explosiones débiles, moderadas y fuertes, que expulsan columnas densas de ceniza con alturas estimadas entre 4,400 y 4,700 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones atmosféricas mantienen viento variable en la parte alta del volcán. La columna de ceniza se desplaza hacia los flancos este, sureste, sur y suroeste, y alcanza distancias mayores de 25 kilómetros. Se reporta caída de ceniza en las comunidades de El Rodeo, Ceilán, La Rochela, Osuna, Panimaché y otras de la zona.

El Insivumeh detalla que las explosiones moderadas y fuertes generan retumbos audibles en Antigua Guatemala, Alotenango, Amatitlán, San Vicente Pacaya, Escuintla, El Rodeo, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Yepocapa y otras localidades.

También se observan proyectiles balísticos, avalanchas incandescentes y material suelto que descienden hacia los flancos oeste, sur y suroeste, algunos de los cuales alcanzan áreas de vegetación.

Durante la noche y la madrugada se registraron pulsos incandescentes de hasta 300 metros sobre el cráter.

Debido a la actividad descrita, se considera peligroso permanecer en la meseta del volcán, especialmente por el riesgo de caída de material balístico.