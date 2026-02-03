Volcán de Fuego lanza ceniza sobre comunidades de Escuintla y Sacatepéquez; explosiones provocan retumbos

Comunitario

Volcán de Fuego lanza ceniza sobre comunidades de Escuintla y Sacatepéquez; explosiones provocan retumbos

El volcán de Fuego expulsó ceniza y material incandescente, lo que provocó caída de ceniza en varias comunidades de Escuintla y Sacatepéquez, según el Insivumeh.

y

| time-clock

El Observatorio Volcánico del volcán de Fuego reporta entre ocho y 14 explosiones débiles, moderadas y fuertes, que expulsan columnas densas de ceniza con alturas estimadas entre 4,400 y 4,700 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones atmosféricas mantienen viento variable en la parte alta del volcán. La columna de ceniza se desplaza hacia los flancos este, sureste, sur y suroeste, y alcanza distancias mayores de 25 kilómetros. Se reporta caída de ceniza en las comunidades de El Rodeo, Ceilán, La Rochela, Osuna, Panimaché y otras de la zona.

El Insivumeh detalla que las explosiones moderadas y fuertes generan retumbos audibles en Antigua Guatemala, Alotenango, Amatitlán, San Vicente Pacaya, Escuintla, El Rodeo, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Yepocapa y otras localidades.

También se observan proyectiles balísticos, avalanchas incandescentes y material suelto que descienden hacia los flancos oeste, sur y suroeste, algunos de los cuales alcanzan áreas de vegetación.

Durante la noche y la madrugada se registraron pulsos incandescentes de hasta 300 metros sobre el cráter.

Debido a la actividad descrita, se considera peligroso permanecer en la meseta del volcán, especialmente por el riesgo de caída de material balístico.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Erupción del volcán de fuego Insivumeh Volcán de Fuego 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS