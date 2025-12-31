comunitario
Volcán de Fuego mantiene explosiones y ceniza en los últimos días del año
El Volcán de Fuego mantiene explosiones, columnas de ceniza y retumbos en los últimos días del año, según reportes oficiales del Insivumeh en Guatemala.
Actividad explosiva del Volcán de Fuego registrada durante diciembre, con emisión de gases y ceniza, según reportes del Insivumeh, en la imagen se muestra una explosión de enero 2025. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la noche del 30 de diciembre y la madrugada del 31 de diciembre se registraron entre 5 y 7 explosiones por hora en el Volcán de Fuego, de características débiles a moderadas.
De acuerdo con el reporte, estas explosiones elevaron columnas de gases y ceniza a alturas aproximadas de 4,300 a 4,800 metros sobre el nivel del mar (msnm), las cuales se desplazaron hacia el oeste y noroeste, alcanzando distancias de hasta 40 kilómetros. La actividad estuvo acompañada de sonidos, retumbos y ondas de choque débiles, perceptibles en comunidades cercanas al coloso.
RESUMEN VULCANOLÓGICO DIARIO— INSIVUMEH (@insivumehgt) December 31, 2025
31 de diciembre de 2025.
Acceda a las cámaras de vigilancia volcánica en el siguiente enlace: https://t.co/iNybj7iMDr@DGAC_CIV#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/RVCeNvJgWV
El Insivumeh señaló que esta actividad se suma a la observada en días anteriores. Durante la noche y madrugada del 30 de diciembre, se reportó desgasificación débil a moderada, con fumarolas que alcanzaron aproximadamente 200 metros sobre el cráter. En ese período, la actividad explosiva osciló entre 6 y 9 explosiones por hora, generando columnas de ceniza de 4,300 a 4,700 msnm, con desplazamiento hacia el oeste.
LECTURAS RELACIONADAS
Asimismo, algunas explosiones estuvieron acompañadas de retumbos, ondas de choque y sonidos similares a locomotoras, de corta duración, asociados a la expulsión continua de gases volcánicos.
El 29 de diciembre, el monitoreo volcánico registró entre 4 y 6 explosiones por hora, de características débiles, moderadas y fuertes, que elevaron columnas de gases y ceniza hasta 4,800 msnm.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de prevención y protección , especialmente en áreas cercanas al volcán.