Vuelo de barriletes deja varios incidentes, entre ellos un joven fallecido y un ave atrapada

Un joven falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando el barrilete que elevaba se enredó con cables de alta tensión en el Cementerio General de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Según testigos, el joven intentaba recuperar el objeto cuando ocurrió el accidente. Bomberos Municipales Departamentales intentaron reanimarlo en el lugar, pero murió mientras era trasladado al Hospital Regional de Chimaltenango.

La comunidad lamentó profundamente el hecho y pidió extremar las precauciones cerca del tendido eléctrico, especialmente durante celebraciones como el Festival de Barriletes Gigantes, que congrega a cientos de personas en espacios públicos como cementerios.

Las autoridades acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del suceso.

En otro incidente ocurrido en el caserío Las Mercedes, en Quetzaltenango un pájaro quedó atrapado en los hilos de un barrilete que había caído horas antes. Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes, con el apoyo de una escalera y equipo especial, lograron liberarla sin causarle daños.

Los residentes agradecieron la rápida acción de los socorristas y recordaron la importancia de recoger los restos de barriletes para evitar daños a la fauna local.

Durante el descenso de uno de los barriletes gigantes del festival de Santiago Sacatepéquez un niño se colocó accidentalmente bajo la estructura, lo que puso en riesgo su vida.

Gracias a los gritos de alerta del público, los organizadores reaccionaron a tiempo.

El menor no sufrió lesiones, aunque presentó una leve crisis nerviosa. Las autoridades municipales y los organizadores exhortaron a los asistentes a respetar las áreas restringidas y vigilar a los menores de edad en todo momento.