Yo cuento: Apoyo en la toma de decisiones

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Yo cuento: Apoyo en la toma de decisiones

El ingeniero químico y suscriptor por más de 17 años ha leído Prensa Libre para tomar decisiones importantes en sus empresas.

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JOSE HERRERA LECTOR PRENSA LIBRE

A José Herrera le gusta  leer el editorial y secciones como opinión, política y economía, básicas para tomar decisiones en sus negocios. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Con más de 20 años de experiencia como ingeniero químico, administrador y gerente de varias empresas, José Herrera, de 70 años, es jubilado y continúa asesorando negocios.

El ingeniero fue impactado por el legado de su padre, Manuel —ya fallecido—, a quien  describe como el hombre más culto que ha conocido, por fomentarle la lectura, así como leer  Prensa Libre a diario. “El medio me informa y da criterio sobre aspectos políticos y financieros para invertir o tomar decisiones en mis empresas”, afirma el entrevistado.

Su esposa, de origen costarricense, y su hijo también son ávidos lectores de la edición impresa. 

"Prensa Libre me informa a diario y da criterio para tomar decisiones empresariales”.
José Herrera

Fomento de un hábito

Herrera es suscriptor desde hace más de 17 años y le gusta  el contenido de opinión, el editorial, temas de economía, política, salud y los sudokus de cuatro o cinco estrellas, por su dificultad. “Prensa Libre es ese medio independiente  que, vigilante de lo bueno o malo de los funcionarios de turno, contribuye a la toma de decisiones de la sociedad”, comenta Herrera.

Destaca también que es importante fomentar el hábito de la lectura en todas las generaciones, y que se debe complementar en casa e instituciones educativas, pues desarrolla el criterio y decisiones para el futuro.

José Herrera, cuando se graduó de ingeniero químico. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Herrera)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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