Yo cuento: Apoyo en la toma de decisiones

Con más de 20 años de experiencia como ingeniero químico, administrador y gerente de varias empresas, José Herrera, de 70 años, es jubilado y continúa asesorando negocios.

El ingeniero fue impactado por el legado de su padre, Manuel —ya fallecido—, a quien describe como el hombre más culto que ha conocido, por fomentarle la lectura, así como leer Prensa Libre a diario. “El medio me informa y da criterio sobre aspectos políticos y financieros para invertir o tomar decisiones en mis empresas”, afirma el entrevistado.

Su esposa, de origen costarricense, y su hijo también son ávidos lectores de la edición impresa.

"Prensa Libre me informa a diario y da criterio para tomar decisiones empresariales”.

José Herrera

Fomento de un hábito

Herrera es suscriptor desde hace más de 17 años y le gusta el contenido de opinión, el editorial, temas de economía, política, salud y los sudokus de cuatro o cinco estrellas, por su dificultad. “Prensa Libre es ese medio independiente que, vigilante de lo bueno o malo de los funcionarios de turno, contribuye a la toma de decisiones de la sociedad”, comenta Herrera.

Destaca también que es importante fomentar el hábito de la lectura en todas las generaciones, y que se debe complementar en casa e instituciones educativas, pues desarrolla el criterio y decisiones para el futuro.

José Herrera, cuando se graduó de ingeniero químico. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Herrera)

Valiosas historias

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