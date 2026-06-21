Comunitario
Yo cuento: Apoyo en la toma de decisiones
El ingeniero químico y suscriptor por más de 17 años ha leído Prensa Libre para tomar decisiones importantes en sus empresas.
A José Herrera le gusta leer el editorial y secciones como opinión, política y economía, básicas para tomar decisiones en sus negocios. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Con más de 20 años de experiencia como ingeniero químico, administrador y gerente de varias empresas, José Herrera, de 70 años, es jubilado y continúa asesorando negocios.
El ingeniero fue impactado por el legado de su padre, Manuel —ya fallecido—, a quien describe como el hombre más culto que ha conocido, por fomentarle la lectura, así como leer Prensa Libre a diario. “El medio me informa y da criterio sobre aspectos políticos y financieros para invertir o tomar decisiones en mis empresas”, afirma el entrevistado.
Su esposa, de origen costarricense, y su hijo también son ávidos lectores de la edición impresa.
"Prensa Libre me informa a diario y da criterio para tomar decisiones empresariales”.
José Herrera
Fomento de un hábito
Herrera es suscriptor desde hace más de 17 años y le gusta el contenido de opinión, el editorial, temas de economía, política, salud y los sudokus de cuatro o cinco estrellas, por su dificultad. “Prensa Libre es ese medio independiente que, vigilante de lo bueno o malo de los funcionarios de turno, contribuye a la toma de decisiones de la sociedad”, comenta Herrera.
Destaca también que es importante fomentar el hábito de la lectura en todas las generaciones, y que se debe complementar en casa e instituciones educativas, pues desarrolla el criterio y decisiones para el futuro.
Valiosas historias
Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.