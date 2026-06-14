Yo cuento: Brindan calidad y excelencia

El papel no es simplemente un producto, es un material versátil que se utiliza en comunicación, educación, arte, empaques, embalaje, cocina, entre otros.

Perez Trading es uno de los comercializadores internacionales de papeles de impresión, empaque, equipos y tecnología de vanguardia en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y es uno de los proveedores de papel periódico para Prensa Libre por más de 40 años, “la exigencia por brindar la mejor calidad de papel al matutino, muestra la visión de Perez Trading al trabajar con molinos que fabrican papel de bosques certificados y por ello buscamos que Prensa Libre esté en la punta de lanza e innovando con los mejores productos”, destaca Érick Bonilla - Director de ventas de Perez Trading para Centroamérica.

"“Resaltamos la confianza y transparencia en los negocios con Prensa Libre; son una empresa líder en el país”.

Érick Bonilla

Combinación de formatos

Bonilla menciona que, a nivel mundial, los medios de comunicación han ido evolucionando, a pesar de que el consumo de noticias es predominante en versión digital, liderado por los formatos de video y redes sociales.

“La audiencia busca veracidad, la cual puede complementarse con una versión física, tal y como lo ofrece Prensa Libre, un medio líder que verifica información, aporta al desarrollo y toma de decisiones del país”, afirma Bonilla.

Sede de Perez Trading en Miami, Florida. (Foto Prensa Libre: Cortesía Pérez Trading)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.