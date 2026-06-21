Yo cuento: Continúa un legado familiar

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Yo cuento: Continúa un legado familiar

Jefe de circulación de este matutino desempeña con compromiso y pasión  su labor por más de 20 años.

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VINICIO HERNANDEZ COLABORADOR PRENSA LIBRE

Vinicio Hernández lleva cuatro años en el cargo de jefe de Circulación a nivel nacional y departamental, labor que desempeña con entrega y compromiso. (Foto ¨Prensa Libre: Érick Ávila)

Vinicio Hernández llegó a Prensa Libre a los 18 años —en el 2000—, para cubrir unas vacaciones en el área de circulación. Gracias a su esfuerzo se quedó trabajando,  fue escalando y ya acumula 26 años de experiencia, los últimos cuatro como jefe de Circulación a nivel nacional y departamental.

Hernández comenta que la esencia de su labor es la pasión y compromiso, ya que él y su equipo, integrado por 10 personas, no tienen un horario específico porque deben estar atentos al acontecer nacional y tomar decisiones estratégicas para que la edición impresa llegue a diario a cada hogar,  sin falta. También considera positivo cómo el medio se ha adaptado y ha  sido el primero en incursionar en el ámbito digital.  

"Me siento orgulloso de ser parte de Prensa Libre. La he visto crecer, transformarse y reinventarse en la era digital”.
Vinicio Hernández

Legado

Hernández recuerda que su padre, Fernando, trabajó 25 años en Prensa Libre como operario. Él fundía y ordenaba manualmente las letras en plomo para cada noticia. Después fue compaginador y jefe de Producción. "Prensa Libre ha sido un medio que mantiene su ética y compromiso con la audiencia para ser lo que es en la actualidad", refiere.

Fernando Hernández —padre de Vinicio— trabajó   25 años en este matutino. (Foto Prensa Libre: Cortesía Vinicio Hernández)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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