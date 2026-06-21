Yo cuento: Continúa un legado familiar

Vinicio Hernández llegó a Prensa Libre a los 18 años —en el 2000—, para cubrir unas vacaciones en el área de circulación. Gracias a su esfuerzo se quedó trabajando, fue escalando y ya acumula 26 años de experiencia, los últimos cuatro como jefe de Circulación a nivel nacional y departamental.

Hernández comenta que la esencia de su labor es la pasión y compromiso, ya que él y su equipo, integrado por 10 personas, no tienen un horario específico porque deben estar atentos al acontecer nacional y tomar decisiones estratégicas para que la edición impresa llegue a diario a cada hogar, sin falta. También considera positivo cómo el medio se ha adaptado y ha sido el primero en incursionar en el ámbito digital.

"Me siento orgulloso de ser parte de Prensa Libre. La he visto crecer, transformarse y reinventarse en la era digital”.

Vinicio Hernández

Legado

Hernández recuerda que su padre, Fernando, trabajó 25 años en Prensa Libre como operario. Él fundía y ordenaba manualmente las letras en plomo para cada noticia. Después fue compaginador y jefe de Producción. "Prensa Libre ha sido un medio que mantiene su ética y compromiso con la audiencia para ser lo que es en la actualidad", refiere.

Fernando Hernández —padre de Vinicio— trabajó 25 años en este matutino. (Foto Prensa Libre: Cortesía Vinicio Hernández)

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