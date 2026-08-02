Yo cuento: Lleva información a los lectores

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Yo cuento: Lleva información a los lectores

Voceadora de Prensa Libre realiza con pasión y alegría su trabajo cada día.

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Concepcin, voceadora Prensa Libre en entrevista para el tema yo cuento 75 aniversario Prensa Libre Fotografa Erick Avila: 22/05/2026

La voceadora ha vendido ejemplares de Prensa Libre durante toda su vida, labor que ha permitido sacar adelante a su familia. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Originaria de Jocotenango, Sacatepéquez, Concepción López, de 56 años, se levanta a las 3.20 horas para viajar a la capital e iniciar con una sonrisa y amabilidad su labor como voceadora de Prensa Libre, repartiendo ejemplares en casas y locales de la calzada San Juan y zona 4 de Mixco.

Ella tiene una larga relación con Prensa Libre, incluso antes de nacer, ya que su progenitora, Nicolasa, comenzó a vender el matutino a los 13 años. “Mi madre es muy trabajadora, es un ejemplo y bendición para nosotros como familia”, resalta. Hasta la fecha, ambas continúan con la venta en calle.

“Me siento contenta y satisfecha de llevar información a los guatemaltecos todos los días a través de Prensa Libre”.
Concepción López

Superación

López forma parte de la décima promoción de graduados de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras de la Escuela de Voceadores de Prensa Libre, en el 2022. Destaca que fue abanderada y una de sus clases favoritas fue matemática.

La Escuela de Voceadores es un proyecto creado en 1995 por iniciativa de María Mercedes Girón de Blank, cuyo objetivo es brindar apoyo educativo a los voceadores, colaboradores del diario y sus familias para que completen sus estudios de primaria, básicos y bachillerato y así mejoren su calidad de vida.

Por más de 45 años, la colaboradora se siente bendecida de trabajar para el medio, donde ella, su madre, sus hijos y su familia han salido adelante. 

Concepción López ejerció su labor ininterrumpidamente durante  la pandemia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / Érick Ávila)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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