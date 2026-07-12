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Yo cuento: Un legado que inspira

Apasionada por la vida, suscriptora de 92 años busca dejar un legado a toda su familia.

Amanda Tejeda muestra algunos de sus tejidos, los cuales ha elaborado para familiares y amigos. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Una mujer estoica, bailarina y sociable; así describen familiares a Amanda Tejeda, de 92 años y nacida en Antigua Guatemala. Graduada, a los 16, con honores como secretaria bilingüe del colegio Santa Familia. Se caracterizó por su inteligencia, dominio de varios idiomas, liderazgo y amor por la lectura, la cocina y los animales. A los 22 años viajó a EE. UU., contratada como secretaria particular, y posteriormente trabajó en el Banco de América, en San Francisco, California. Conoció a Víctor Contreras, ya fallecido, de nacionalidad española. Se casaron y decidieron residir en Guatemala. Ya establecidos en el país, doña Amanda se incorporó nuevamente al Banco de América por más fe 15 años.

Habilidad manual

En 1981 abrió una tienda de artículos de tejidos a mano, llamada El Arte Manual, habilidad creativa heredada de su madre, Victoria Romero, maestra de artes industriales en su época. Su trabajo fue reconocido y apreciado por quienes han usado sus prendas; entre ellas, pañuelos bordados con hilo de seda y hechos para el papa San Juan Pablo II durante su visita a Guatemala en marzo de 1983, los cuales entregó en la Conferencia Episcopal de Guatemala.

Una tradición que la suscriptora disfruta con su familia es la elaboración del fiambre con una receta auténtica, heredada a tres generaciones, quienes comparte el amor por ese ritual culinario.

Amanda Tejeda junto a su familia, a quienes les ha heredado la tradición de elaborar fiambre con una receta única. (Foto Prensa Libre: Cortesía Silvia Tejeda)

Por más de cinco décadas Tejeda ha elegido a Prensa Libre como el medio informativo que llega a su hogar, y disfruta leer todas las secciones, especialmente, el editorial, artículos de salud, crucigramas y las recetas de cocina.

“Me gusta leer todos los días Prensa Libre, desde la primera página hasta la última".

Amanda Tejeda

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