La Contraloría General de Cuentas (CGC) auditará los procesos y los criterios que el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación de Guatemala (Conader) ha implementado para la adjudicación de becas. Esto, luego de que diputados de varios bloques denunciaran que familiares y allegados de los dirigentes del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) han sido beneficiados con becas.

La decisión se dió a conocer durante una citación convocada por la Comisión de Deportes del Congreso, presidida por el diputado José Chic, en la que también estuvieron presentes autoridades del Conader.

La reunión dio seguimiento a una primera cita en la que las autoridades del Conader aseguraron que Daniela Aguirre Letona y Eduardo Cristian Aguirre Letona, hijos de Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, cumplieron con los requisitos para optar a becas en el extranjero otorgadas por el Conader. Ambos son hijos del dirigente y uno de ellos cuenta con una plaza por la que devenga más de Q30 mil mensuales en la CDAG.

Según indicó Mario Leonel Monterroso, director de Auditoría del Sector de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de la Contraloría General de Cuentas, fiscalizará la manera y los criterios que el Conader tomó en cuenta para conceder las becas.

“La Contraloría estará brindando el apoyo, debemos hacer una investigación relacionada con esto. La Contraloría General de Cuentas no permitirá ningún acto de corrupción relacionado con este tema”, aseguró Monterroso.

Durante la reunión, el diputado José Chic también solicitó al representante de la Contraloría que se haga una auditoría relacionada con los viajes que los integrantes del Conader han realizado desde el 2024 hasta la fecha, ya que, según indicó, hay registros de viajes al extranjero de dirigentes deportivos que han sido pagados con recursos del Consejo, por lo que es necesario que se hagan las averiguaciones correspondientes ante esta situación.

“Solicitamos a la Contraloría que en el informe que le vamos a solicitar tanto de la auditoría de las becas, como de la auditoría de los viajes, que se adjunten todos los informes y la documentación que sea solicitada al Conader, para tener el respaldo necesario al momento en que presentemos las denuncias correspondientes sobre estas anomalías en el Ministerio Público”, aseguró Chic.