Plazas, salarios, becas y dietas: los cuestionamientos que rodean a la CDAG y al COG

Presuntas irregularidades en contrataciones, cobro de dietas, asignación de becas y manejo de recursos, son algunos de los señalamientos en contra del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Las denuncias públicas las han encabezado los diputados Karina Paz y José Chic; sin embargo, han trascendido hasta el Ministerio Público, en donde varias fiscalías están en medio de recolección de evidencia. También la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha encontrado irregularidades en auditorías, por lo que han presentado las denuncias correspondientes.

En el Caso de la CGC, un hallazgo está relacionado con el proceso de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.Una auditoría detectó anomalías en la licitación pública y ejecución del contrato adjudicado a Constructora Bremar, por lo que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en abril del presente año.

Por este caso, la Contraloría presentó en abril la denuncia en contra de los integrantes de la junta de licitación, las autoridades administrativas y exintegrantes del Comité Ejecutivo de la CDAG.

Entre los funcionarios denunciados esta Luis Madrid, gerente general; Erwin Edgardo Barrientos Aquino, director de Compras y Contrataciones; Laura Elizabeth Melchor Anleu, subgerente administrativo y Jacqueline Zusceth Jerez Chávez de Paz, coordinadora de procesos de cotización y licitación.

Los integrantes de la junta de licitación denunciados son Byron Leonardo Solórzano Gramajo, Glenda María Mejía Díaz de Vega y Mónica Gabriela Baten López.

También fueron denunciados los exintegrantes del Comité Ejecutivo, Flor de María Donis Paz, primera vicepresidenta; Marco Antonio Cabrera Barahona, segundo vicepresidente; y los vocales Luisa Fernanda Barquín Galván, Jorge Adolfo Molina Leonardo (exdirector de la radio nacional TGW) y María Mercedes Wever Kauffmann.

Sobre los señalamientos hechos por los diputados se buscó la opinión de Gerardo Aguirre y Luis Madrid, pero ninguno respondió a las llamadas realizadas.

Auditorías y denuncias

La Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó que actualmente se desarrollan auditorías financieras y de cumplimiento en el Comité Olimpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

“En el caso del COG, además está en proceso una auditoría especial por los Juegos Centroamericanos 2025. A la CDAG se llevó a cabo una auditoría en donde se determinaron acciones legales a la Junta Directiva y supervisores” se indicó por parte de la institución.

Las acciones legales de la Contraloría en contra de la CDAG están relacionadas con el proyecto de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Por su parte, el Ministerio Publico (MP) confirmó que existen seis denuncias contra Gerardo Aguirre: dos en la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, dos en la Fiscalía de Sección contra la Corrupción, una en la Fiscalía Distrital Metropolitana y otra en la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos. La institución indicó que no puede proporcionar detalles sobre los expedientes porque se encuentran en fase de investigación y recopilación de indicios.

Fiscalización

Los señalamientos directamente se dirigen en contra Gerardo Aguirre, presidente del COG, y Luis Madrid, gerente de la CDAG, como resultado de las fiscalizaciones efectuadas por los congresistas antes citados.

Según Paz, Aguirre ha mantenido durante más de 12 años “un control prolongado” sobre el COG, la CDAG y distintas federaciones deportivas mediante redes o “clanes” integrados por familiares y allegados, con el propósito de controlar los recursos financieros.

Aguirre asumió por primera vez la presidencia del COG en el 2014, después de dirigir la CDAG del 2009 al 2013. En octubre del 2025 fue reelegido para un nuevo período de cuatro años.

La diputada Paz sostiene que Aguirre mantiene influencia en la CDAG por medio de Luis Madrid, a quien conoce desde que ambos trabajaron en la Dirección General de Educación Física (Digef).

“Es una historia personal que se remonta desde hace 17 años, cuando ambos trabajaron en la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación. Llevan ya 17 años de la mano, trabajando en contra de los atletas, de los talentos del deporte. Se han enriquecido, han viajado con los recursos del deporte. Qué vergüenza”, añadió la diputada.

Impunidad y nepotismo

Paz denunció anomalías en el cobro de dietas de Aguirre por participar en sesiones del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y la Recreación (Conader). Según la congresista, los pagos han alcanzado entre Q30 mil y Q40 mil mensuales, pese a que el cargo que ocupa es ad honorem, es decir, no recibe una retribución de manera oficial, de acuerdo con la ley.

“Él – Aguirre – tiene embargada su cuenta, y antes del embargo ganaba Q50 mil; y como la tiene embargada tiene que jugar la vuelta ¿y como lo está haciendo?, cobrando dietas en Conader. Ustedes lo vieron gritando hace unas semanas en el Conader, y es que ahora es ahí en donde esta cobrando las dietas. Cuarenta mil quetzales cobró en agosto, y se calcula que son Q320 mil lo que va a recibir en dietas del Conader este año”, aseguró Paz.

La diputada también señaló que Aguirre ha incurrido en nepotismo al beneficiar a sus familiares mediante contrataciones en el COG. Por ejemplo, dijo la diputada, su hija María Alejandra Aguirre Letona recibe Q30 mil mensuales por servicios profesionales; su hijo, Eduardo Cristian Aguirre Letona, Q30 mil 625 como profesional de Asuntos Específicos de la Gerencia, y Katherine Celeste Pérez Ayala, esposa de su hijo, Q23 mil 125 como directora de Deporte Seguro.

Según las estimaciones de Paz, el grupo familiar, al que denomina “el clan Aguirre”, habrá recibido Q1 millón 492 mil 500 en salarios provenientes del COG al finalizar el 2026.

Hijos becados y cobro de dietas

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), también denunció que los hijos de Aguirre reciben becas del Conader, institución en la que su padre funge como vocal.

Daniela María Aguirre Letona cursa una diplomatura en Urbanismo Ciudadano y Estrategias de Acupuntura Urbana Integral para la Revitalización de Territorios, en la Universidad de Medellín, Colombia, por la que recibe Q11 mil 955.73 mensuales.

Eduardo Cristian Aguirre Letona estudia una especialización en Dirección Estratégica del Deporte en la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana, en Montevideo, Uruguay, con una beca mensual de Q7 mil 403.16.

Chic sostiene que ambas becas, financiadas con recursos del Conader, son ilegales porque los beneficiarios son hijos de un integrante de ese consejo. También señaló que Eduardo Cristian Aguirre ocupa una plaza en la CDAG, donde devenga más de Q30 mil mensuales, situación que considera ilegal.

El congresista informó que Aguirre recibió Q176 mil en dietas del Conader entre febrero y agosto, y Q310 mil del COG entre enero y julio del presente año. Según sus cálculos, percibió Q80 mil por ambos conceptos en julio y la misma cantidad en agosto.

“Por eso es que se molestan cuando uno fiscaliza la ejecución presupuestaria”, aseguró Chic, recordando la ocasión en que Aguirre se molestó y lo sacó a gritos a él y a su equipo de comunicación de una reunión del Conader a la que asistió en septiembre, buscando respuestas a estos y otros temas.

Por ese incidente Chic presentó una querella penal en contra de Aguirre por coacción, atentado, resistencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, violencia contra la mujer y abuso de autoridad.

Señalamientos contra Luis Madrid

La fiscalización de Paz también señala presuntas anomalías atribuidas a Luis Néstor Madrid Gonzáles, gerente de la CDAG y a quien la diputada identifica como “amigo cercano” de Aguirre.

Según la congresista, Madrid tiene contratadas a sus sobrinas Ana Cecilia y Mary Carmen Gudiel Cabrera como encargadas de la Unidad de Información Pública, con salarios mensuales de Q21 mil 775 y Q12 mil 25, respectivamente.

También figura su padrastro, Luis Fernando Contreras Aragón, como asesor especializado en Gerencia, con Q40 mil 725 mensuales.

Entre los familiares de Contreras Aragón contratados en distintos puestos por Madrid están Juana Sofía Aragón Vásquez, su mamá, con un salario de Q7 mil 450; su esposa, Jennyfer Lisseth Molina de Contreras, con un salario Q30 mil, y su hermana, Karla Virginia Barrera Aragón, que recibe Q11 mil 921 mensuales.

Paz también atribuye a Madrid participación en irregularidades en procesos de compra y adquisición de bienes y servicios, así como en la adjudicación y ejecución del proyecto de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de la CDAG.