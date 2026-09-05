Dirigencia del COG y diputados de VOS cruzan denuncias penales tras altercado

El diputado José Chic llegó a las instalaciones administrativas con intención de hacer una diligencia de fiscalización sobre el uso de recursos públicos. Su ingreso a una sala terminó en un altercado con autoridades deportivas y en denuncias penales de ambas partes.

El Consejo Nacional del Deporte (Conader) señala a los legisladores de haber irrumpido en una sesión y utilizar la fiscalización con fines políticos. Los diputados, en cambio, aseguran que fueron objeto de intimidación y agresiones cuando acudieron a solicitar información sobre el manejo de recursos públicos.

En un comunicado emitido el 4 de septiembre de 2026, el Conader rechazó el ingreso de los legisladores a una de sus sesiones de trabajo y anunció acciones legales ante el Ministerio Público.

“Conader rechaza cualquier actuación que pretenda interrumpir el funcionamiento de sus órganos de gobierno… Hemos presentado las acciones legales correspondientes, incluyendo una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, hurto de uso y difamación”, indica el comunicado oficial.

Con anterioridad, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) también informó sobre acciones legales contra el diputado José Chic por delitos como simulación de delito, amenazas, resistencia y difamación. Además, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presunta campaña electoral anticipada.

Altercado quedó registrado

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el diputado José Chic ingresa al recinto durante una sesión y solicita información a la directora ejecutiva.

No obstante, el presidente del COG, Gerardo Aguirre, le exigió al legislador que se retirara del lugar. “Este señor no tiene nada que estar aquí y usted tampoco. Váyase… Usted está invadiendo aquí”, dijo Aguirre, presidente del COG.

Chic respondió que su presencia obedecía a sus atribuciones constitucionales para fiscalizar la ejecución presupuestaria de las instituciones deportivas. “Vine a buscar a la directora ejecutiva y pretendo hacer únicamente un par de preguntas relacionadas con la fiscalización”, le indicó, pero la tensión se mantuvo.

VOS anuncia que continuará fiscalización

Los diputados de VOS sostienen que las acciones legales buscan frenar las investigaciones que realizan sobre los fondos asignados al Conader, el manejo de recursos de los Juegos Centroamericanos 2025 y las irregularidades señaladas en la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores.

“Estamos cumpliendo la función constitucional que tenemos los diputados al Congreso de la República, podemos fiscalizar, pero además no se nos puede negar el ingreso a ninguna institución pública, autónoma o descentralizada”, declaró Chic en conferencia de prensa este sábado 5 de septiembre.

“Ninguna institución pública puede esconderse bajo ningún argumento del tema de la fiscalización. El Congreso de la República tiene esas atribuciones constitucionales de pedir cuentas sobre el manejo de los recursos”, agregó Orlando Blanco, también diputado de la bancada.

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