Deporte Nacional
Gerardo Aguirre es reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco
Este jueves 2 de octubre, Gerardo René Aguirre fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco(COG).
Gerardo Aguirre es reelecto COG.(Foto Prensa Libre: Erick Avila ).
Gerardo René Aguirre Oestmann fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tras las elecciones realizadas el jueves 2 de octubre, en las que se eligieron a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética de la institución, por su parte el nuevo Comité de Ética quedo al frente Roberto Giovanni Rueda Alvarado.
A través de un comunicado oficial, la Comisión Electoral del COG informó: “Este 02 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Electoral del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en la cual fueron elegidos los integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética”.
Asimismo se menciono en el comunicado “El proceso electoral se desarrolló conforme a los Estatutos del COG, aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), y al Código Electoral de la institución, garantizando un ejercicio ordenado, transparente y legítimo. Además, se contó con la presencia de un observador designado por el COI, lo que brindó respaldo internacional y aseguró altos estándares de imparcialidad y credibilidad”.
Resultados de la votación
La planilla 1 fue la ganadora, quedando conformada por:
- Gerardo René Aguirre Oestmann, Presidente
- Juan Carlos Sagastume Bendaña, Vicepresidente y Secretario General
- María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, Vocal Primero
- Claudia Lorena Rivera Lucas, Vocal Segundo
- Rafael Antonio Cuestas Rölz, Vocal Tercero
Por su parte, el nuevo Comité de Ética quedó integrado por:
- Roberto Giovanni Rueda Alvarado, Presidente
- Jorge Antonio Salvador Rivas Villatoro, Vicepresidente
- Meder Stuardo Valdez Fuentes, Secretario
- Álvaro Zebadúa Zelaya, Vocal Primero
- Wagner Roberto López Sagastume, Vocal Segundo
Finalmente, la Comisión Electoral del COG expresó:
“Con ello, el nuevo Comité Ejecutivo y el Comité de Ética asumen el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional, impulsar el desarrollo del deporte guatemalteco y promover los valores universales del olimpismo en beneficio de los atletas, las federaciones deportivas nacionales y toda la comunidad olímpica del país”.
“La Comisión Electoral reafirma su compromiso de seguir velando por procesos transparentes y democráticos, siempre en apego a la ley. Asimismo, expresa su reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la Asamblea General por su participación en este proceso democrático”.