Gerardo Aguirre es reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco

Gerardo Aguirre es reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco

Este jueves 2 de octubre, Gerardo René Aguirre fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco(COG).

Herberth Marroquín

Gerardo Aguirre, presidente del Comit Olmpico participa en la actividad de Guatemala enciende la llama de la cuenta regresiva 100 das para los XII Juegos Centroamericanos 2025 que darn inicios en Octubre en distintos puntos de Guatemala la antorcha portada por atletas guatemaltecos llego al palacio de los deportes en la zona 5. Foto Prensa Libre: Erick Avila 10/07/2025

Gerardo Aguirre es reelecto COG.(Foto Prensa Libre: Erick Avila ).

Gerardo René Aguirre Oestmann fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tras las elecciones realizadas el jueves 2 de octubre, en las que se eligieron a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética de la institución, por su parte el nuevo Comité de Ética quedo al frente Roberto Giovanni Rueda Alvarado.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Electoral del COG informó: “Este 02 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Electoral del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en la cual fueron elegidos los integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética”.

Asimismo se menciono en el comunicado “El proceso electoral se desarrolló conforme a los Estatutos del COG, aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), y al Código Electoral de la institución, garantizando un ejercicio ordenado, transparente y legítimo. Además, se contó con la presencia de un observador designado por el COI, lo que brindó respaldo internacional y aseguró altos estándares de imparcialidad y credibilidad”.

Resultados de la votación

La planilla 1 fue la ganadora, quedando conformada por:

  • Gerardo René Aguirre Oestmann, Presidente
  • Juan Carlos Sagastume Bendaña, Vicepresidente y Secretario General
  • María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, Vocal Primero
  • Claudia Lorena Rivera Lucas, Vocal Segundo
  • Rafael Antonio Cuestas Rölz, Vocal Tercero

Por su parte, el nuevo Comité de Ética quedó integrado por:

  • Roberto Giovanni Rueda Alvarado, Presidente
  • Jorge Antonio Salvador Rivas Villatoro, Vicepresidente
  • Meder Stuardo Valdez Fuentes, Secretario
  • Álvaro Zebadúa Zelaya, Vocal Primero
  • Wagner Roberto López Sagastume, Vocal Segundo

Finalmente, la Comisión Electoral del COG expresó:

“Con ello, el nuevo Comité Ejecutivo y el Comité de Ética asumen el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional, impulsar el desarrollo del deporte guatemalteco y promover los valores universales del olimpismo en beneficio de los atletas, las federaciones deportivas nacionales y toda la comunidad olímpica del país”.

“La Comisión Electoral reafirma su compromiso de seguir velando por procesos transparentes y democráticos, siempre en apego a la ley. Asimismo, expresa su reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la Asamblea General por su participación en este proceso democrático”.

