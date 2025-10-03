Gerardo Aguirre es reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco

Gerardo René Aguirre Oestmann fue reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tras las elecciones realizadas el jueves 2 de octubre, en las que se eligieron a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética de la institución, por su parte el nuevo Comité de Ética quedo al frente Roberto Giovanni Rueda Alvarado.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Electoral del COG informó: “Este 02 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Electoral del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en la cual fueron elegidos los integrantes del Comité Ejecutivo y del Comité de Ética”.

Asimismo se menciono en el comunicado “El proceso electoral se desarrolló conforme a los Estatutos del COG, aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), y al Código Electoral de la institución, garantizando un ejercicio ordenado, transparente y legítimo. Además, se contó con la presencia de un observador designado por el COI, lo que brindó respaldo internacional y aseguró altos estándares de imparcialidad y credibilidad”.

Resultados de la votación

La planilla 1 fue la ganadora, quedando conformada por:

Gerardo René Aguirre Oestmann , Presidente

, Presidente Juan Carlos Sagastume Bendaña , Vicepresidente y Secretario General

, Vicepresidente y Secretario General María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont , Vocal Primero

, Vocal Primero Claudia Lorena Rivera Lucas , Vocal Segundo

, Vocal Segundo Rafael Antonio Cuestas Rölz, Vocal Tercero

Por su parte, el nuevo Comité de Ética quedó integrado por:

Roberto Giovanni Rueda Alvarado , Presidente

, Presidente Jorge Antonio Salvador Rivas Villatoro , Vicepresidente

, Vicepresidente Meder Stuardo Valdez Fuentes , Secretario

, Secretario Álvaro Zebadúa Zelaya , Vocal Primero

, Vocal Primero Wagner Roberto López Sagastume, Vocal Segundo

Finalmente, la Comisión Electoral del COG expresó:

“Con ello, el nuevo Comité Ejecutivo y el Comité de Ética asumen el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional, impulsar el desarrollo del deporte guatemalteco y promover los valores universales del olimpismo en beneficio de los atletas, las federaciones deportivas nacionales y toda la comunidad olímpica del país”.

“La Comisión Electoral reafirma su compromiso de seguir velando por procesos transparentes y democráticos, siempre en apego a la ley. Asimismo, expresa su reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la Asamblea General por su participación en este proceso democrático”.