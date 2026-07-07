CDAG abrirá en agosto la licitación para cinco proyectos del estadio Doroteo Guamuch Flores

Para agosto próximo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) tiene programado iniciar oficialmente el proceso de licitación para los cinco proyectos que integran el remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Este proceso se lanzará luego de concluir la fase de diagnóstico y la recepción de propuestas de empresas nacionales e internacionales con interés de participar como oferentes.

Los representantes de la CDAG detallaron los componentes específicos de cada uno de los cinco eventos de licitación, este martes 7 de julio, durante una citación en el Congreso de la República.

Entre la distribución de recursos, se priorizan cinco áreas:

Rehabilitación de la pista de atletismo: este componente busca la rehabilitación integral de la pista, con el fin de que cumpla con los estándares internacionales de World Athletics. El proyecto no solo se enfoca en la superficie deportiva, sino que también incorpora criterios modernos de seguridad y accesibilidad para los usuarios. Modernización del campo de futbol: el evento de licitación para la cancha contempla la instalación de una gramilla híbrida de última generación. Además, el proyecto incluye un nuevo sistema de riego que cumpla con los estándares profesionales requeridos para este tipo de superficies de alta competencia. Adquisición de butacas y mantenimiento: se licitará la compra de un total de 27 mil butacas. La distribución de este lote consiste en 25 mil 500 unidades que serán instaladas de forma permanente en los graderíos del estadio y mil 500 que se reservarán para labores de mantenimiento, lo que permitirá sustituciones rápidas ante cualquier daño futuro, sin perder la uniformidad del diseño. Sistema de iluminación LED: este componente consiste en la modernización de todo el sistema de iluminación del recinto. El objetivo es instalar luminarias con tecnología LED que alcancen los niveles de iluminación exigidos por la FIFA. Maquinaria especializada para la gramilla: el último evento de licitación corresponde a la adquisición de maquinaria especializada. Este equipo es fundamental para el mantenimiento preventivo y correctivo de la nueva gramilla híbrida, con el fin de garantizar la durabilidad y la calidad del campo de juego a largo plazo.

Cronograma y ejecución

A finales de este mes, según la CDAG, deberán estar concluidos los diagnósticos técnicos especializados que servirán de base para las licitaciones.

En agosto del 2026 se realizará la apertura del concurso de licitación para los cinco eventos en paralelo. Se prevé que en enero del 2027 se adjudicarán los contratos y que en febrero del 2027 comenzará la ejecución física de las obras.

Finalmente, en septiembre del 2027 se tiene como meta la entrega del estadio completamente remozado.

Este proceso es gestionado por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se encarga de la estructuración técnica y de la transparencia en la contratación de proveedores. El costo de la remodelación se estima que podría superar los Q63.6 millones.

Denuncia de la Contraloría

El proyecto de remozamiento fue objeto de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en abril pasado, ante el Ministerio Público, al señalar presuntas fallas en el primer proceso de licitación pública, luego de que el proceso quedó inconcluso cuando ya se habían desembolsado Q9.5 millones y la obra presentaba un avance de solo 29%.

La denuncia, que incluye la auditoría efectuada por la Contraloría, expuso una serie de fallas, como omisiones en criterios técnicos para evaluar la experiencia de los oferentes, así como otras garantías relacionadas con la capacidad para suministrar y utilizar materiales especializados.

Lea también: Corrupción en el deporte de América Latina se vuelve más sofisticada y transnacional, según informe de ONU